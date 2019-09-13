«8 лет скрывал от начальника, что написал бестселлер»: Януш Леон Вишневский об издательстве книги, женщинах и Ижевске

«К нам в гости приедет Вишневский! Тот самый!» - новость о том, что автор бестселлера «Одиночество в Сети» побывает в гостях радио «КП» - Ижевск» поставило на уши добрую половину редакции. И неудивительно: работы Януша знают и любят миллионы людей по всему миру. В эфире «Комсомолки» он рассказал, как начал писать любовные романы. Публикуем самые яркие его цитаты.

КНИГУ НАПИСАТЬ ДЕШЕВЛЕ

В прошлом Вишневский был моряком, получил степень доктора информатики и доктора химических наук. Как же получилось, что человек точных наук начал писать романы?

- Все из-за женщин, - признается Януш. - Я расстался с самой важной женщиной в моей жизни - моей женой. Я был так занят своей карьерой, наукой, что забыл, что меня дома ждет моя жена, и она в конце концов не захотела ждать. Мы пытались восстановить отношения. И в этой грусти я начал что-то против этой грусти делать. Ну что можно делать? Некоторые мужчины пьют водку, например. Я не люблю водку. Некоторые ходят к врачу и проходят терапию от депрессии. Но я решил, что дешевле написать книгу, потому что психотерапия в Германии очень дорогая. Я начал анализировать, что я переживаю в этой грусти и писать об этом сюжеты. Так началось «Одиночество в Сети».

В этом году «Одиночеству в сети» (16+) исполнилось 18 лет. Книга была издана 5 сентября 2001 года.

- Однажды я выпил больше вина, чем нужно, и послал отрывок книги моему другу, литературному критику в Варшаве, который сказал, что я должен издать эту рукопись, - продолжает Вишневский. - Я отнекивался, но друг писал и писал, уговаривал, и в конце я решил это издать и послал рукопись в издательство в Польше. Так как я не знал никаких издательств в Польше, я загуглил и отправил роман в первое попавшееся.

Успеха Вишневский не ожидал. Более того, сделал все, чтобы книга не попалась его друзьям и не вышла в Германии.

- Она есть на 18 языках, но до сих пор не переведена на немецкий. Я хотел, чтобы мои друзья смотрели на меня как на ученого, - объясняет он.

Вишневский признается – он хотел, чтобы друзья смотрели на него как на ученогоФото: Сергей ГРАЧЕВ

Восемь лет товарищи Януша не знали, что он написал книгу. Все изменилось, когда его босс, отправившийся в Санкт-Петербург по работе, увидел на Невском афишу с лицом Вишневского.

- Прочитать на русском ничего не смог. Вернулся в Германию, вызвал меня в кабинет и спросил: «Януш, я вот в Петербурге был и увидел афишу с твоим лицом». Я признался, что пишу книги и через неделю у меня встреча с читателями. Начальник удивился и спросил: «А что, много приходят?» Я ответил: «Да, я бестселлер написал», - вспоминает Януш.

«ПРЕДПОЧИТАЮ РАЗГОВОРЫ С ЖЕНЩИНАМИ»

- После публикации сборника рассказов «Любовница» (18+) читатели верили, что я абсолютно точно знаю, чего хочет женщина. Это неправда, - признается писатель. - Все мужчины, которые говорят, что они знают женщин, они все в психушке. Но вместе с тем я предпочитаю разговоры с женщинами больше, чем с мужчинами, потому что хочу говорить не о футболе, а о чувствах. Я же ученый, в работе мне этого не хватает. Вообще я убежден, что женский пол - это лучшая часть мира.

Кстати, по словам Януша, его бывшая жена (а некоторое время и его дочери) были уверены, что «Одиночество в Сети» - о романе Вишневского и его измене.

- На деле же это история о паре, которую я знал. В этом романе я принимал случайное участие, - говорит он.

Экранизация его романа «Одиночество в сети» Вишневскому не понравилась Фото: кадр из фильма

ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА?

- Я смотрю на чувства с точки зрения поэта и химика. Говорят, любовь - это химия, и срок этой химии три года… Так вот, иногда это четыре года, иногда 18 месяцев, всегда по-разному. Биологи, например, на этот вопрос отвечают по-разному, но считают, что живет любовь минимум 18 месяцев. А как поэт скажу, что у меня были разные отношения, я встречал разных женщин и мужчин. И вот что я уяснил: самое важное в паре, чтобы партнеры разговаривали друг с другом. Общение - вот что самое важное в отношениях.

Напомним, что Януш Леон Вишневский приехал в столицу Удмуртии в рамках фестиваля «Читай, Ижевск!» (0+), чтобы встретиться с читателями. Ради этого он даже взял отпуск на работе и прочитал в интернете все, что нашел о нашем городе.

Вишневский был первым польским автором, указавшим на обложке адрес своей электронки. В первые два года после издания «Одиночества» он получил больше 18 тысяч писемФото: Сергей Грачёв

ОБ ИЖЕВСКЕ

Януш Вишневский приехал в наш город, чтобы принять участие в фестивале «Читай, Ижевск».

- До эфира меня успели накормить перепечами и напоить настойками (речь идет о пащятэме. - Прим. ред.) в «Бобровой долине», - расскзал он. - Еще я запланировал визит в Воткинск - на родину одного из своих любимых композиторов Петра Ильича Чайковского, - говорит Вишневский. - Я люблю приезжать в Россию, не люблю приезжать только в Москву и Санкт-Петербург, люблю смотреть разные города, а в Ижевске я еще не был.

Кстати, увидев на втором этаже нашего офиса портрет Сергея Шнурова, Януш сказал, что любит творчество группы «Ленинград» и восхищается их клипами.

Януш Вишневский на радио "Комсомольская Правда"-Ижевск.Вопросы можно было задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06)

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