2019-09-13T11:30:23+03:00
Общество

Провал произошел на улице Петрова в Ижевске

Сейчас на месте работают специалисты
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Галина Малинина, ИГГСФото: Галина Малинина, ИГГС
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В Ижевске устраняют последствия провала на улице Петрова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- 12 сентября поступила заявка о провале на проезжей части ул. Петрова, 39а. При проверке заявки выявлен провал на трассе северо-восточного коллектора канализации. В ходе обследования обнаружен инородный предмет в коллекторе - автомобильная покрышка, перекрывающий сечение трубы на 80%, - говорится в сообщении.

Для того чтобы достать покрышку, провели земляные работы и вскрытие свода трубы на участке, где выполнен ремонт коллектора в августе текущего года.

Напомним, что на улице Петрова в этом году было уже несколько провалов. Первый раз асфальт провалился около дома №16, затем около дома №39, затем у дома №33.

ВАЖНО! В связи с ремонтными работами движение по одной из полос улицы Петрова затруднено для транспорта. Будьте внимательны и аккуратны!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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