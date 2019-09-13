Провал произошел на улице Петрова в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-13T11:30:23+03:00

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В Ижевске устраняют последствия провала на улице Петрова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- 12 сентября поступила заявка о провале на проезжей части ул. Петрова, 39а. При проверке заявки выявлен провал на трассе северо-восточного коллектора канализации. В ходе обследования обнаружен инородный предмет в коллекторе - автомобильная покрышка, перекрывающий сечение трубы на 80%, - говорится в сообщении.

Для того чтобы достать покрышку, провели земляные работы и вскрытие свода трубы на участке, где выполнен ремонт коллектора в августе текущего года.

Напомним, что на улице Петрова в этом году было уже несколько провалов. Первый раз асфальт провалился около дома №16, затем около дома №39, затем у дома №33.

ВАЖНО! В связи с ремонтными работами движение по одной из полос улицы Петрова затруднено для транспорта. Будьте внимательны и аккуратны!

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ИСТОЧНИК KP.RU