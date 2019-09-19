5 разработок специалистов Удмуртии, которые известны в России и мире

За годы существования автомата Калашникова его произвели в 70 миллионах экземпляров. В 2013 году не стало легенды, но промышленность Удмуртии продолжила свое развитие. Вот пять примеров наших инноваций, которые разработали в регионе.

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ

Фото: innovudm.ru

Электротележки без вредных выхлопов завоевали популярность среди рабочих в цехах. Серийный выпуск такого транспорта начался на Сарапульском электрогенераторном заводе в 1957 году. За 60 лет производства тележки претерпели множество модификаций. А 4 года назад их заметили специалисты Петербургского тракторного завода. Предприятие закупило шесть сарапульских разработок. Это позволило снизить затраты на логистику внутри предприятия.

ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛЫ

Фото: innovudm.ru

Электромотоцикл в 10-15 раз дешевле агрегата на бензиновом двигателе. Он может развить скорость до 150 км/ч, при этом не наносит вреда окружающей среде. В апреле 4 электрических мотоцикла поступили в военную автоинспекцию Москвы. Еще 16 машин планировали закупить до конца года. На них оперативно выезжают на ДТП и контролируют соблюдение правил дорожного движения.

БЕСПИЛОТНИКИ

Фото: innovudm.ru

Аппарат ZALA AERO* может обследовать территории с воздуха, работать при сильном ветре, низких или высоких температурах. Комплекс оборудован видеокамерой, тепловизором и фотоаппаратом. Летательный аппарат может находиться в воздухе 2,5 часа, работать на высоте 3,6 км, а его скорость может доходить до 110 км/ч. Его удобство и простоту оценили сотрудники Всемирного фонда дикой природы. Специалисты используют ижевскую разработку для охраны заповедных зон, борьбы с браконьерством и отслеживания популяций редких видов животных.

АППАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ СМЕРТНОСТЬ

Фото: пресс-служба Концерна «Калашников»

Аппарат лечебной гипотермии используют при инсультах, черепно-мозговых травмах, сердечно-легочной реанимации, алкогольной и наркотической интоксикации и не только. Лечебное действие происходит за счет специального шлема. Холод воздействует на очаг поражения и делает клетки более жизнеспособными. Работа над аппаратом велась с 2013 года. В 2018 году Ижевский механический завод начал серийное производство аппаратов. В планах – применять их в спортивной медицине.

РАЦИИ ДЛЯ СИЛОВИКОВ

Фото: Александра Журавлева

Переносную рацию разработали «Уральские радиостанции» из Ижевска. Новые аппараты могут работать больше 8 часов без подключения к источнику питания. Ижевским разработчикам удалось снизить вес устройств, но при этом увеличить их стойкость к пыли, влаге, механическим повреждениям. Рации могут работать даже под водой. А еще с их помощью можно передавать изображение в режиме реального времени. Работу удмуртских мастеров уже оценили силовики на чемпионате мира по футболу. Ижевские рации побывали в Саранске, Волгограде и Калининграде.

*ЗАЛА АЕРО

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