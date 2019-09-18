Юбилейный визит: Владимир Путин прилетит в Удмуртию в десятый раз

В четверг, 19 сентября, Президент России Владимир Путин в десятый раз приедет Удмуртию. Как сообщил корреспондент Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» (12+), он посетит мероприятия в рамках празднования Дня оружейника. Напомним, что в этом году также отмечается 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова (афиша праздника).

Интересно, что это будет юбилейный визит верховного главнокомандующего. Причем в Удмуртии он был в разных должностях. Вспоминаем все визиты Владимира Путина в республику.

1999 год.

Должность: премьер-министр России.

Причина: 80-летие Михаила Калашникова. В городе в это время был мэр Москвы Юрий Лужков и министр обороны Игорь Сергеев. Обратно они улетели вместе на самолете Владимира Путина. (В 2004 году Владимир Путин уже не смог приехать на 85-летие именитого конструктора).

Июнь 2006 года.

Июнь 2006 года. Фото: Глухов

Должность: Президент России.

Причина: проведение совещания «Об актуальных проблемах сельского хозяйства и роли современных технологий в устойчивом развитии агропромышленного комплекса России». Посетил свиноферму совхоза «Восточный».

Август 2006 года.

Август 2006 года. Фото: Архив

Должность: Президент России.

Причина: участие в открытии VI Всероссийских сельских спортивных игр. После открытия состязаний посетил одну из спортивных площадок, где попробовал свои силы в игре в городки. Сидел на трибуне рядом со знаменитой лыжницей Галиной Кулаковой. Во второй раз они встретились на открытии Олимпийских игр в Сочи.

Май 2010 года.

2010 год. Фото: Архив

Должность: Премьер России.

Причина: проведение совещания по модернизации стрелкового оружия и средств ближнего боя. Очередная встреча с Михаилом Калашниковым. Кстати, в этот день впервые был поднят вопрос об учреждении в России Дня оружейника. Именно великий конструктор передал Президенту письмо с такой просьбой. Кроме посещения оружейного завода Путин прогулялся пешком по Ижевску, пообщался со школьниками, у которых был последний звонок. Посетил Свято-Михайловский собор.

Сентябрь 2010 года.

Сентябрь 2010 года. Фото: Константин Ившин

Должность: Премьер России.

Причина: посещение заводов «Ижсталь» и «ИжАвто». На Автозаводе, который заработал в альянсе с АВТОВАЗом, он пообщался с сотрудниками предприятии. Участие в закрытом совещании.

Март 2011 года

2011 год. Фото: Архив

Должность: Премьер России

Причина: Провел совещание на Воткинском машзаводе «О готовности организаций промышленности к выполнению заданий государственной программы вооружения на 2011-2020 годы».

18 сентября 2013 года.

2013 год. Фото: Константин Ившин

Должность: Президент России.

Причина: посещение концерна «Калашников» накануне празднования первого в истории Дня оружейника. Приехал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и зампредом Правительства Дмитрием Рогозиным. Побывал дома у Михаила Калашникова, где подарил оружейнику президентские часы, а Михаил Тимофеевич в ответ - свои книги.

20 сентября 2016 года.

2016 год. Фото: www.kremlin.ru

Должность: Президент России

Причина: Владимир Путин приезжал в Ижевск, чтобы провести заседание военно-промышленной комиссии и осмотреть новые цеха Концерна «Калашников». Вместе с ним в столицу приехали: министр обороны страны Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель ФАС России Игорь Артемьев, начальник Генштаба России ВС Валерий Герасимов, директор Росатома Сергей Кириенко, глава Роскосмоса Игорь Комаров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и многие другие.

В цехах Концерна Владимиру Владимировичу также представили макет памятника Михаилу Калашникову.

27 июня 2017 года.

2017 год. Фото: www.kremlin.ru

Должность: Президент России

Причина: провел совещание на концерне «Калашников», встретился с молодыми специалистами оборонного предприятия. Кроме того, посетил аварийный барак, где жила Анастасия Вотинцева. Именно она дозвонилась до Президента во время «Прямой линии» и рассказала про ужасные условия жизни. А как сейчас живет девушка?