На Центральной площади Ижевска открыли светомузыкальный фонтан

19 сентября, в День Оружейника, в Ижевске торжественно открыли новый светомузыкальный фонтан на Центральной площади. Для гостей праздника подготовили настоящее представление, продемонстрировав все возможности городской новинки. «Комсомолка» расскажет подробности.

Особенность «сухого» фонтана в том, что в нем нет чаши – струи воды бьют прямо с поверхности земли. Фото: Сергей Грачев

Фонтан состоит из 155 струй с подсветкой. Их высота может достигать 12 метров. Каждой можно управлять индивидуально, создавая таким образом уникальные шоу.

Фото: Сергей Грачев

Ижевчане смогли в этом убедиться – открытие началось с «танца» струй воды под «Вальс цветов» П. И. Чайковского. Это привело зрителей в полный восторг:

- Потрясающее шоу получилось! Я никогда не видела подобного. Например, в Перми тоже есть фонтан без чаши, но он не идет ни в какое сравнение с нашим! А под музыку Чайковского сразу же захотелось закружиться в вальсе, - поделилась эмоциями ижевчанка Екатерина.

Торжественное открытие фонтана состоялось вечером 19 сентября. Фото: Сергей Грачев

Но на этом сюрпризы не кончились: оказывается, фонтан умеет создавать водный экран, на который можно проецировать изображения. Перед зрителями промелькнули картинки из жизни республики: вид на пруд, Свято-Михайловский собор и даже «Бурановские бабушки».

Фото: Сергей Грачев

Кстати, в дальнейшем подобную возможность планируют использовать в образовательных целях.

- Очень необычная идея, хочу, чтобы с помощью фонтана проводили какие-нибудь лекции. Было бы здорово в жаркий день сидеть на площади под освежающими брызгами и заодно учиться, - поделилась мнением горожанка Анастасия.

С помощью фонтана можно создавать водный экран. Фото: Андрей Бобылев

Завершился День оружейника праздничным салютом. Он гармонично дополнил водное и лазерное шоу, которое продолжалось под музыку Чайковского.

- Я не помню, чтобы в городе проводилось что-то подобное. Никогда еще в Ижевске я не видела столько ярких красок одновременно. Я много путешествую, но ни в одном городе не видела подобный фонтан, - поделилась своим мнением еще одна жительница, Елена.

Завершающим аккордом вечера стал салют. Фото: Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев

ПОДАРОК ГОРОДУ

Кстати, на новинку не потратили ни копейки из бюджета. Это – подарок городу от ПАО Сбербанк. Компания установила 10 таких фонтанов по стране: в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже, Рязани, Липецке, Новосибирске и Южно-Сахалинске.

- Сбербанк дарит жителям республики не просто музыкальный фонтан. Мы дарим удивительные эмоции, возможность не только любоваться этой красотой, но и совмещать приятное с полезным — в доступном и интересном формате получать новые знания. Мы всегда с большим удовольствием поддерживаем такие культурные и образовательные инициативы, - отметил Олег Ганеев, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

Фото: Андрей Бобылев

Отметили вклад компании и республиканские власти.

- Сегодняшний праздник не был бы таким ярким без уникального подарка от Сбербанка. Вы видели, сколько людей искренне радовались, восхищались этим произведением искусства, - высказался председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади в Ижевске.

НАПОМНИМ

Напомним, несколько дней назад в Ижевске отремонтировали Центральную площадь. Самым ярким элементом новой площади стал сухой фонтан. Он отличается тем, что в нем нет чаши и струи воды бьют прямо из-под земли.