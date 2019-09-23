«Я вернулась, чтобы побеждать!»: уроженка Ижевска рассказала об участии в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

В конце августа на телеканале ТНТ стартовал новый сезон масштабного проекта «ТАНЦЫ» (16+). На один из кастингов (Санкт-Петербург) покорять сцену приехала и 29-летняя уроженка Ижевска Диляра Шакирьянова. «Комсомолка» сумела связаться с Дилярой, которая рассказала, почему решила придти на проект второй раз и сколько времени потратила на подготовку номера.

Досье

Диляра Шакирьянова

Возраст: 29 лет

Образование: окончила школу №86, затем УдГУ, факультет финансов и кредита

Танцевальный стаж: 16 лет

Место работы: своя студия афроплетений в Москве

«ОТКАЗАЛАСЬ ОТ КОНСЕРВАТОРИИ РАДИ ТАНЦЕВ»

Диляра Шакирьянова была обычной девочкой: училась в школе и параллельно ходила в «музыкалку». О танцах она не думала никогда.

– Я всегда была занята. До 9 класса учеба в школе и «музыкалке» занимали все время. А потом, когда я закончила, не знала, чем себя занять. Сразу я никуда не поступила, лишь после пошла на заочное отделение в УдГУ. И однажды смотрела какое-то танцевальное шоу на телеканале MTV*, и меня словно осенило – хочу попробовать что-то новое! – вспоминает Диляра. – Почему бы не пойти танцевать? Поспрашивала у своих знакомых, какие школы и коллективы есть в Ижевске. «Наткнулась» на MC Club* и пошла туда. Тогда мне было 14. Отказалась даже от консерватории, в которую меня все отправляли.

После прохождения первого отборочного этапа девушку ждут еще несколько этапов, а также выбор наставника Фото: личный архив героини

Диляра, не имея опыта, не стала заниматься «высокими» стилями. Девушка выбрала хип-хоп. По ее словам, уличному стилю научиться не сложно.

– Я тренировалась по несколько часов в день. А уже через несколько месяцев меня взяли в основной состав. Мы выступали в клубах по разным городам: в основном, это были Пермь и Казань, – говорит девушка.

«СЛЕТЕЛА НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ»

До 20 лет Диляра жила в Ижевске, а после решила переехать в Москву.

– Я тогда занималась организацией мастер-классов в других городах. Так мы поехали в Москву в школу танцев «Чердак Джек», и там я познакомилась с ребятами, которые перевернули мое мировоззрение и взгляд на танцы. Я начала воспринимать их не как хобби, а как стиль жизни. А через полгода поняла, что мне тесно в Ижевске, и уехала в Москву. От школы было несколько групп, в одну из них я попала и начала танцевать, а потом и преподавать, – говорит Диляра

За нашу землячку можно болеть каждую субботу в шоу «ТАНЦЫ», каждую субботу в 21:00 в 22:00 на ТНТ Фото: личный архив героини

А в мае 2015 года Диляра впервые решила пойти на проект «ТАНЦЫ» (16+). По ее воспоминаниям, на проект она отправилась ради новых знаний и, конечно, опыта.

– Тогда я тоже услышала «Да!», а затем нас разделили, и наша группа должна была танцевать бродвейский джаз. В общем, по итогу мне отказали. Я не плакала, не понимала ничего, просто ушла, – вспоминает девушка.

«НОМЕР ПОСТАВИЛА ЗА НЕДЕЛЮ»

Конечно, Диляра была ужасно расстроена, но планы и возможности ее не изменились: «работать, работать и только работать». Девушка работала педагогом в одной из танцевальный студий Москвы, потом открыла свою студию афроплетений. И вот спустя 4 года ижевчанка вновь отправилась покорять сцену этого танцевального проекта.

– Прошло много времени, я углубилась в другой стиль – крамп (импульсивный и эмоциональный стиль танца, с взаимодействиями между исполнителями и зрителями. – Прим. ред.). Решила на этот раз пойти с ним, «Попытка не пытка», — сказала я себе. Зайдет или не зайдет, поймут или не поймут – этот рой мыслей кружился вокруг постоянно. Все получилось.

Фото: личный архив героини

По словам девушки, свой номер она подготовила за неделю, и в этом ей помог муж, который тоже занимается танцами.

– Он один из топовых крамперов мира, выиграл кучу фестивалей, состоит в самых сильных командах мира: например, в команде ТайдАйза (основатель крампа), – говорит девушка. – Вообще, муж – мой наставник, учитель и поддержка.

«БЫЛИ ПРЯМ МУРАШИЩА»

Номер ижевчанки «зашел» всем наставников. На сцену Диляра вышла в красной футболке и с длинной косой. Больше всего номер, понравился Мигелю.

– Тот момент, когда Рапунцель очень долго ждала, и она занималась танцами. Я ничего не понимаю в крампе. Мне или есть мурашки есть, или их нет. Два раза были прям «мурашища». Мне все понравилось, ты в «ТАНЦАХ», – отметил наставник.

Диляря признается, что, несмотря на второй приход, волнение все-таки было.

– Я думаю, нет такого участника, который не боится выходить на сцену. Это всегда волнительно и эмоционально. Все прошло круто! Косяки есть, но о них знаю только я, – говорит девушка. – А судьи приняли меня очень хорошо! Верю, что на этот раз я пройду намного дальше! Я вернулась, чтобы побеждать!

БЛИЦ

Какие еще стили практиковали?

До крампа танцевала хип-хоп, хаус, иногда экспериментал.

Как проходят съемки?

Съемки шоу «ТАНЦЫ» проходят в обычном режиме, то есть прежде, чем выйти на сцену нужно много ждать, но это нормальная практика. Было сложно, очень волнительно, но в тоже время очень круто.

Удобно ли танцевать с такой прической?

Косичка – моя фишка уже много лет. Впервые я ее сделала на одном из баттлов, и после это как-то закрепилось за мной. Конечно же, это не настоящие волосы. Я профессиональный брейдер (специальный парикмахер, который специализируется на заплетании афрокос, дредов, жгутиков и т. п, - Прим. ред.) у меня своя студия афропричесок, так что носить такого вида прически для меня норма.

СПРАВКА КП

Шоу «ТАНЦЫ» (16+) на ТНТ – один из наиболее масштабных проектов канала. Ведет его гимнастка Ляйсан Утяшева, а наставниками являются знаменитые российские хореографы Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова. Сначала они проводят кастинги по всей стране, потом из сотен отобранных набирают лучших в свои команды. После этого, по итогам зрительских голосований, из каждой команды выбывает по одному участнику. Сейчас идет уже 6 сезон шоу.

*ЭмТиВи, Эмси Клаб

КСТАТИ!

С 2013 года Диляра принимала участие еще в двух подобных танцевальных проектах на Украине и в России.

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