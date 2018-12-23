2018-12-23T16:36:37+03:00
Общество

Ижевчанка выступила в номере Антона Лушичева в шоу «Танцы»

Анастасия Михалева танцевала в составе команды AGNY
Валерия ШАНЬГИНА
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Уроженка Ижевска Анастасия Михалева выступила в финале пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ в составе команды AGNY. Девушка станцевала в номере Антона Лушичева, участника команды Мигеля. Об участии Анастасия рассказала в аккаунте в Instagram.

Отметим, командой, в которую входит девушка, руководит хореограф Анастасия Юрасова.

Аккаунт Анастасии Михалевой

Аккаунт Анастасии Михалевой

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