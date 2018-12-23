Ижевчанка выступила в номере Антона Лушичева в шоу «Танцы»

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-23T16:36:37+03:00

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Уроженка Ижевска Анастасия Михалева выступила в финале пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ в составе команды AGNY. Девушка станцевала в номере Антона Лушичева, участника команды Мигеля. Об участии Анастасия рассказала в аккаунте в Instagram.

Отметим, командой, в которую входит девушка, руководит хореограф Анастасия Юрасова.

Аккаунт Анастасии Михалевой

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