Ижевчанка выступила в номере Антона Лушичева в шоу «Танцы»
Уроженка Ижевска Анастасия Михалева выступила в финале пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ в составе команды AGNY. Девушка станцевала в номере Антона Лушичева, участника команды Мигеля. Об участии Анастасия рассказала в аккаунте в Instagram.
Отметим, командой, в которую входит девушка, руководит хореограф Анастасия Юрасова.
Аккаунт Анастасии Михалевой
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