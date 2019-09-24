«Опять зима»: в некоторых районах Удмуртии выпал первый снег
В некоторых районах Удмуртии в ночь на 24 сентября выпал первый снег. Жители уснули осенью, а проснулись уже зимой. До Ижевска снег еще не добрался, но синоптики обещают в ближайшее время.
Фото: nastya_2628
Собрали для вас подборку фото первого снега.
Фото: rybachuk_ivan
Однако, пресс-служба Удмуртского гидрометцентра предполагает, что вторая волна тепла возможна в первых числах октября. Конечно не такая теплая, как в начале сентября, но всё же.
Фото: zloyizhevchanin
Фото: nastya_2628
Фото: izhevsk__novosti
Фото: Владимир Костицын
Фото: Галина Смирнова
Фото: Светлана Решетникова
Также первый снег выпал на территории соседних республик: в Башкортостане и Татарстане.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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