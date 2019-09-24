2019-09-24T10:15:51+03:00
Общество

«Опять зима»: в некоторых районах Удмуртии выпал первый снег

По народным приметам снег ляжет ровно через месяц
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: kuznetcova.mФото: kuznetcova.m
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В некоторых районах Удмуртии в ночь на 24 сентября выпал первый снег. Жители уснули осенью, а проснулись уже зимой. До Ижевска снег еще не добрался, но синоптики обещают в ближайшее время.

Фото: nastya_2628

Фото: nastya_2628

Собрали для вас подборку фото первого снега.

Фото: rybachuk_ivan

Фото: rybachuk_ivan

Однако, пресс-служба Удмуртского гидрометцентра предполагает, что вторая волна тепла возможна в первых числах октября. Конечно не такая теплая, как в начале сентября, но всё же.

Фото: zloyizhevchanin

Фото: zloyizhevchanin

Фото: nastya_2628

Фото: nastya_2628

Фото: izhevsk__novosti

Фото: izhevsk__novosti

Фото: Владимир Костицын

Фото: Владимир Костицын

Фото: Галина Смирнова

Фото: Галина Смирнова

Фото: Светлана Решетникова

Фото: Светлана Решетникова

Также первый снег выпал на территории соседних республик: в Башкортостане и Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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