«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-23T11:57:11+03:00

Рассказываем о погоде на ближайшие дни

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В Удмуртии в ближайшие сутки пройдет снег. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

- Удмуртия на данный момент между снежными зонами - на востоке в Свердловской области, северо-западнее на севере Кировской области, даже южнее - в Самарской области на холодном фронте за последние три часа наблюдался снег. В республике пока дожди, но в ближайшие сутки может прийти снег, - сообщает пресс-служба.

Также в течение всей недели будет идти дождь со снегом, в основном ночью или мокрый снег днем.

Так, 23 сентября, в понедельник, ночью температура 0…+1, снег.

24 сентября, во вторник, температура днем +3…+4 градуса, ночью +1…+2 градуса весь день небольшой снег.

25 сентября, в среду, температура днем +4…+5 градусов, ночью +2 градуса. Днем дождь, ночью небольшой снег.

Подробный прогноз погоды на неделю читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU