Машинное масло, вода и пластиковые трубы: в Ижевске чистят главную реку города

Специалисты утверждают, что более 100 лет реку Иж никто не чистил*. Там скапливались песок, глина, камни, гнили ветки упавших деревьев. Внесли свою «лепту» и предприятия, которые нет-нет да и сбрасывали отходы в воду. Все это чуть не привело к экологическому коллапсу - из-за загрязнений уровень реки поднялся настолько, что она регулярно выходила из берегов и затапливала находящиеся рядом дома. А про то, сколько грязи и отходов накопилось там за это время, и объяснять не стоит…

Как сейчас чистят реку Иж, смог увидеть журналист «Комсомолки» Дмитрий Бикин. Вместе с директором представительства «Прогресс» по Волго-Камскому региону Иреком Магдановым он отправился прямиком в «обитель ила». Что он там увидел - читайте в репортаже.

Фото: Дмитрий Бикин

Иж чистил финский земснаряд. Стоит такой 1 миллион евро.

Поворот «туда»

О том, что нужно будет куда-то ехать, я узнал минут за 10 до выезда - очень уж внезапным оказалось предложение Ирека выехать к земснаряду - техническому судну. В городе я ориентируюсь плохо и когда запрыгнул в машину, то понятия не имел, где именно течет Иж. Ощущение, как будто открыл новую локацию в давно пройденной игре - оказалось, нужный нам участок находится за поворотом, который я проезжал сотни раз в своей жизни - на Максима Горького, в районе Долгого моста.

Тот самый поворот, который привел нас на место. Фото: Яндекс.Карты

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Территория уже сразу за поворотом выглядит заброшенной, еще метров через 50 видишь сломанные ветки, опавшие листья, летающих ворон. Там и остановились, около большой черной трубы. Первое, о чем подумал, оказавшись тут - почему этим местом никто не занимается?

Таким земснаряд я увидел впервые. Фото: Дмитрий Бикин

Работы по очистке реки проводятся с помощью земснаряда. Принцип его работы достаточно сложен. Впереди судна - экскаваторный ковш, который позволяет убирать возникшие «острова» посреди реки (когда уровень дна поднимается, там могут вырастать даже деревья), или ротор (он позволяет «вгрызаться» в грунт под водой). Позади судна - огромные заколы - ими оно крепится за дно, чтобы не унесло течением. Ими же отталкивается, чтобы продвигаться дальше.

Все, что земснаряд «нарубил», с помощью насоса отправляется по большим трубам на карту намыва (специально подготовленная для этого территория. - Прим. ред.). А на плаву он держится благодаря огромным поплавкам по бокам.

Управляет машиной специалист. Земснаряд финский, в Ижевске тех, кто умел бы с ним обращаться, нет. Поэтому им управляет оператор из другого региона. Ирек шутит - если вместо него посадить «кого угодно», то можно утопить в Иже миллион евро. Потом снова чистить придется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736956" frameborder="0"></iframe> Этот звук означает, что на дне Ижа теперь нет камней – они все в трубе.

Чем пахнет?

За час работы земснаряд может разрыть и выкачать до 900 кубометров ила. Правда, окунаться в этот быстро набирающийся бассейн особого желания нет. Как только мы взобрались на карту намыва, я почувствовал резкий неприятный запах.

- Не пойму, чем пахнет, - спрашиваю.

- Ну как. Здесь все, что с заводов выбрасывалось. А заводы на чем работают? На эмульсиях, машинных маслах, - отвечает Ирек.

Хотя здесь, конечно, не только машинное масло. Что еще - непонятно, это станет известно только после экспертизы - пробы возьмут с карты намыва после завершения работ. От результатов будет зависеть, где все это потом будет перерабатываться. К зиме все, что выкачали с дна Ижа, обещают перевезти на полигон ТБО.

В какой-то момент меня даже стало подташнивать. Поэтому, немного поснимав, мы ушли. Представить сложно, сколько всего побывало в Иже за последние 100 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736957" frameborder="0"></iframe> Черный цвет воды говорит о содержании большого количества машинных масел.

Зрелище не из приятных, учитывая, что это все-таки вода. Ее, в теории, мог бы кто-то пить. Но больше меня поразило даже не это, а то, сколько именно бытового мусора я увидел. Помимо машинного масла из трубы вылетали старые ботинки, доски, куча пластиковых бутылок, каких-то этикеток и пакетов. Местность вокруг страшно замусорена. Здесь явно ступала нога человека. И явно не одна. Но цивилизованная ли?

Так выглядит карта намыва. Фото: Дмитрий Бикин

С другой стороны

Ирек предложил развернуться и посмотреть на земснаряд с другого берега. Я согласился. Туда мы приехали, уже освещая дорогу фарами. Ради того, чтобы посмотреть на земснаряд вблизи, пришлось поползать. Не знаю почему, но было страшновато, поэтому мысль включить камеру ко мне пришла не сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736958" frameborder="0"></iframe> Пробирались до земснаряда по берегу Ижа через упавшие деревья.

Для меня было странно узнать, что совсем рядом с рекой все еще живут люди. Если присмотреться, то в глубине зарослей можно увидеть, что в покосившихся от постоянных паводков домах горит свет. Где-то жители убирают опавшие листья. Кто-то уже заготовил дрова на зиму.

Территория выглядит безлюдной, но рядом стоят жилые дома. И их регулярно затапливает. Фото: Дмитрий Бикин

Каким прекрасным городским пространством для отдыха и прогулок с детьми могла бы стать эта территория, подумал было я, и тут же Ирек, будто услышав мои мысли, подтвердил:

- Нужно обязательно вернуть этот объект в городскую инфраструктуру. Рекреационную. Берег красивый, ничего не мешает. Вместо этой помойки можно создать какую-то парковую зону. Зеленая зона в черте города, не надо никуда ехать, это же прекрасно, - говорит.

Проект очистки Ижа, по его словам, должен стать катализатором для создания вокруг реки благоустроенной зоны для отдыха. Но об этом должны задуматься и этого должны захотеть сами ижевчане. Иначе на очистке дна все, как началось, так и закончится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736959" frameborder="0"></iframe> Работа земснаряда.Это специальное судно, которое разрывает донные отложения. Затем они по трубе перекачиваются на карту намыва

Он же и попросил обязательно написать об этом. А я и не против. Место действительно могло бы стать прекрасной рекреационной зоной. Будем надеяться, что так оно и случится.

Кстати!

Сегодня работы по очистке Ижа ведутся в рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Работы проходят на участке почти в 7 км. Общая стоимость - 31,5 млн рублей. И это не единственный объект, который в него вошел. В планах - чистка Увы и ремонт плотины в Новомихайловском водохранилище. Это, по словам специалистов, позволит уменьшить количество затоплений жилых секторов во время паводков и ливневых дождей.

*По словам Магданова Ирека

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