Жестокое избиение девочки-подростка в Ижевске: что известно на данный момент

В четверг, 10 октября, в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают, не стесняясь в выражениях. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки».

«А ЕСЛИ ВЫ МНЕ ХРЕБЕТ СЛОМАЕТЕ? ДА МНЕ [ПЛЕВАТЬ]»

Удалось установить, что сама драка произошла еще в 20-х числах сентября. В распоряжении редакции имеется длинная переписка детей в социальной сети «ВКонтакте», благодаря которой понятно – видео опубликовали 28 сентября. На роликах видно, как девочка 17 лет, валяется на земле в лесопосадке. Вокруг – толпа детей и подростков. Периодически они пинают лежащую, прыгают на нее, ударяют кулаком и ногами по голове. Слышен диалог:

- Вовик, давай! Давай вдвоем. Ты сначала знай, на кого нарываешься. На! Жри, [сволочь], жри, [черт], - орет голос за кадром.

- Не надо! Пожалуйста! – лежащая девушка не предпринимает попыток сбежать или сопротивляться. Она просто рыдает и умоляет прекратить экзекуцию.

Фото: скриншот видео

Но это не помогает. Кругом дети только веселятся, предлагают новые способы доставить боль: «я могу с этого дерева на нее прыгнуть», «давайте ее на колени поставим». Все это сопровождается отборным матом. Отметим, что большая часть собравшихся – дети от 10 до 15 лет.

- Мне приятно было, когда ты меня валила? – обращается к жертве одна из присутствующих девушек.

- За что вы меня [бьете]? - спрашивает лежащая девушка.

- Мне надо было найти причину, чтобы тебя [избить], ты меня бесила. А сейчас есть причина – мы с ней договорились [обращается к рядом сидящей девушке], что ты ее [бьешь] и за нее получаешь, - говорит другая.

В процессе всплывают еще множество ситуаций, за которые, якобы, жертва должна получить.

- А если вы мне хребет сломаете? – плача спрашивает лежащая.

- Да мне [плевать], - следует ответ.

- Отпустите меня, пожалуйста, я ничего не буду делать. Ничего не буду делать… - умоляет лежащая.

Но удары не прекращаются. Сложно сказать, сколько продолжаются издевательства. Есть несколько видеороликов, которые в среднем длятся по минуте. И, как мы знаем, по окончании издевательств, девушка действительно не стала никуда обращаться. Правда всплыла только после того, как ролики появились в группах.

«А ТЫ ПОЙДЕШЬ В ДЕТСКИЙ ДОМ, МОЯ ДОРОГАЯ»

Известно, что участвующих было порядка 5-6 человек. Это мальчики и девочки. Причем, судя по голосам и изображению, сами мальчики 10-12 лет, девочки – старше. Но именно парни проявляют «старательность» и изобретательность в плане нанесения ударов.

Все они из разных школ и живут в разных районах города. Но, судя по всему, дружат. Если это можно так назвать. Так как в их диалогах всплывали видео годичной давности, где аналогично наказывали другую девушку. По каким причинам – на кого-то не так посмотрела, что-то не то сказала.

По ситуации с последней разборкой, в диалоге появилась девушка Света*, которая стала защищать жертву и вступила в переговоры с инициатором нападения – Наташей. И в разговоре неоднократно всплывали фразы, которые показывают, что это не в первый раз.

Переписка детей после случившегося

- Ты избила девочку. У тебя вообще мозгов нету, - пишет Света.

- Ты эту девочку даже знать не знаешь. Не тебя же била. Слушай, а когда ты попросила какою-то там телку [избить], ниче да?, - отвечает Наташа.

Далее по диалогу идут разборки в части того, чья мама придет наказывать другую.

- Я сама с твоей мамой пойду разговаривать. И то, что там пишешь, передаешь через кого-то, что твоя мама меня побьёт. Ты в курсе, что это идет угроза? Как бы статья 115 УК РФ. Статьи нужно читать. А за то, что твоя мама меня побьет, она пойдут в тюрьму. А ты пойдешь в детский дом, моя дорогая, - утверждает Наташа.

И все в таком духе. Сейчас все переписки и мотивы подростков устанавливают следственные органы. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, проводится доследственная проверка.

Сама пострадавшая сейчас не в больнице. Физически чувствует себя удовлетворительно. По словам Уполномоченного при главе Удмуртии по правам ребенка Ольги Авдеевой, проведенная экспертиза показала, что вред здоровью девочки не причинен.

- Сейчас ведётся проверка. Будет решен вопрос - это административное или уголовное дело, - заключила Ольга Авдеева.

«Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ БИТЬ ДЕВОЧЕК»

Как рефлексия к случившемуся, поднялась волна негодования. Дошло до того, что «забили стрелку» тем, кто издевался над девушкой. Встреча должны была произойти с 14.00 до 15.00 около ТЦ «Гранат» на улице Ворошилова. На протяжении этого часа у магазина кружили подростки и дети, которые хотели посмотреть на разборки. Самих участников драки не было.

Позже стало известно, что одного из обидчиков девушки уже наказали. Есть видео, где маленький мальчик (около 11 лет), стоит на коленях и от него требуют извинений в адрес пострадавшей.

- Извините меня, пожалуйста, что я тронул девушку. А как ее зовут? Я извиняюсь перед [имя], что я ее тронул. [Имя], извини, я больше так не буду. Я больше девочек бить не буду, - умоляет мальчик.

Больше на записи ничего нет.

Наш журналист пытался пообщаться с руководством школы, где предположительно учатся дети, которые принимали участие в избиении. Однако, директор и социальный педагог заявили, что не знают ничего об этом инциденте.

«СНИМАЮТ И БЬЮТ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ СНИМАЮТ И БЬЮТ»

Что могло стать причиной случившегося, рассказывает социальный педагог-психолог, системный семейный консультант-психотерапевт Мария Сентякова.

- Очень сложно сейчас говорить о чем-то конкретном, потому что нужно более детально изучить ЧП. В целом, если обобщать, то можно сказать, что это просто мода невоспитанных подростков, которым, возможно, в семье не привили уважение и ценность к человеческой жизни, не рассказали, что любую ситуацию можно решить словами. Снимают и бьют, потому что срабатывает стадной чувство: все бьют, и я буду, все снимают, и я буду, я такой же как все. Либо снимают и бьют, потому что бояться какого-то «главного» в этой компании, потому что если не сделают как все, им попадет точно также и бить будут уже их. В любом случае, эта ситуация – акт жестокого показного насилия над жизнью человека. Бьют слабых, тех, кто не может себя защитить, либо защищает себя неадекватными способами. Защищать никого не буду, но наверняка у той группы детей, которые били, была какая-то острая причина, из-за которой их так «сорвало».

Про методы профилактики рассказала Уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

- У нас есть программы только общей профилактики девиантного поведения, конечно специальных программ (прим. против буллинга) нет, потому что мы с этой проблемой столкнулись не так давно. Но сейчас, безусловно, будем в любом случае собирать специалистов, рекомендации давать психологам, педагогам, социальным педагогам. Ситуация сейчас острая для всех регионов России, в Удмуртии она не хуже. К сожалению, я не могу сказать, что мы к ней готовы. Да, мы отрабатываем каждый случай, да, необходимо говорить о том, что профилактировать нужно как можно раньше. Если мы видим, что ребенок проявляет жестокость, понятно, что нужно работать со специалистами.

ОФИЦИАЛЬНО

11 октября, следственным управлением СК России по Удмуртии принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «побои». Кроме того, что установят все обстоятельства и причины произошедшего, проведут проверку действий должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/737301" frameborder="0"></iframe> Сверстники жестоко избили девушку-подростка в Ижевске.

Если Вы знаете что-то о данном инциденте или знакомы с участниками инцидента, позвоните в редакцию по телефону 8 (3412) 945 072 или напишите на почту red@mgcentr.ru

*Имена детей изменены