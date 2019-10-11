Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения девочки-подростка в Ижевске

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-11T19:06:45+03:00

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В пятницу, 11 октября, следственным управлением СК России по Удмуртии принято решение о возбуждении уголовного дела по факту избиения 16-летней девушки в Ижевске по статье «побои». Напомним, что ролик с издевательствами уже обошел все социальные сети.

- Учитывая, что преступление совершено в отношении несовершеннолетнего лица, а также вызвало большой общественный резонанс, организация предварительного расследования руководителем следственного управления поручена руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, что установят все обстоятельства и причины произошедшего, проведут проверку действий должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, ранее к этому инциденту подключился руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В четверг, 10 октября, в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают, не стесняясь в выражениях. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/737301" frameborder="0"></iframe> Сверстники жестоко избили девушку-подростка в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU