«Синий туман…»: топ-16 фото Ижевска окутанного пеленой
21 октября Ижевск на целый день погрузился в туман. Вероятно, жители думали, что днем видимость восстановится, но по сведениям Удмуртского Гидрометцентра туман сохранится до конца дня. Видимость – 500 метров и менее.
Фото: @albina_ialunina
Собрали подборку фото туманного Ижевска.
Фото: @beliyman
Фото: Дмитрий Бикин
Фото: @daboroda91
Фото: kamenskihtanja
Фото: maeraan
Фото: maeraan
Фото: nikita_miroshnichenkoo
Фото: Дмитрий Бикин
Фото: pilulya_new
Фото: shutova_irisha
Фото: victor.dudorov
Фото: Дмитрий Бикин
Фото: Азиза Курбанова
Фото: Людмила Куликова
Водителей просят быть внимательными и по возможности воздержаться от поездок. Если все-таки поехать пришлось соблюдать безопасную дистанцию, использовать противотуманные фары, быть бдительными. Пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и убедившись в отсутствии машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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