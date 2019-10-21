«Синий туман…»: топ-16 фото Ижевска окутанного пеленой

21 октября Ижевск на целый день погрузился в туман. Вероятно, жители думали, что днем видимость восстановится, но по сведениям Удмуртского Гидрометцентра туман сохранится до конца дня. Видимость – 500 метров и менее.

Фото: @albina_ialunina

Собрали подборку фото туманного Ижевска.

Фото: @beliyman

Фото: Дмитрий Бикин

Фото: @daboroda91

Фото: kamenskihtanja

Фото: maeraan

Фото: maeraan

Фото: nikita_miroshnichenkoo

Фото: Дмитрий Бикин

Фото: pilulya_new

Фото: shutova_irisha

Фото: victor.dudorov

Фото: Дмитрий Бикин

Фото: Азиза Курбанова

Фото: Людмила Куликова

Водителей просят быть внимательными и по возможности воздержаться от поездок. Если все-таки поехать пришлось соблюдать безопасную дистанцию, использовать противотуманные фары, быть бдительными. Пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и убедившись в отсутствии машин.

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