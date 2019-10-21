Какая погода ждет ижевчан на неделе
В Ижевске на неделе ожидается теплая и дождливая погода. По данным сервиса Яндекс погода с 21 по 25 октября ожидается относительно теплая и дождливая погода.
Так, 21 октября, в понедельник, днем +6…+9 градусов, ночью +9…+10 градусов, небольшой дождь. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, в ночь на 22 октября ожидается усиление ветра, порывы до 15-18 м/с.
22 октября, во вторник, днем +4…+7 градусов, ночью 0…+1 градус, днем пасмурно, утром небольшой дождь.
23 октября, в среду, днем +5…+8 градусов, ночью +7…+9 градусов, небольшой дождь в течение дня.
24 октября, в четверг, днем +6…+7 градусов, ночью +1…+2 градуса, пасмурно.
25 октября, в пятницу, днем +7 градусов, ночью +4…+5 градусов, днем небольшой дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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