2019-10-21T12:36:58+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан на неделе

Ожидаются дожди
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Ижевске на неделе ожидается теплая и дождливая погода. По данным сервиса Яндекс погода с 21 по 25 октября ожидается относительно теплая и дождливая погода.

Так, 21 октября, в понедельник, днем +6…+9 градусов, ночью +9…+10 градусов, небольшой дождь. Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, в ночь на 22 октября ожидается усиление ветра, порывы до 15-18 м/с.

22 октября, во вторник, днем +4…+7 градусов, ночью 0…+1 градус, днем пасмурно, утром небольшой дождь.

23 октября, в среду, днем +5…+8 градусов, ночью +7…+9 градусов, небольшой дождь в течение дня.

24 октября, в четверг, днем +6…+7 градусов, ночью +1…+2 градуса, пасмурно.

25 октября, в пятницу, днем +7 градусов, ночью +4…+5 градусов, днем небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летняя девочка, обвиняемая в нанесении побоев сверстнице в Ижевске, арестована
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появились дорожные знаки
Мужчину с ВИЧ-инфекцией, который укусил полицейского в Удмуртии, осудили
Бил жену и вырывал волосы детям: 40-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за истязания
Пропавшую 15-летнюю девочку из Ижевска нашли в Тюмени
10-летний мальчик пострадал в ДТП в Удмуртии
Жители Татарстана обвиняются в кражах иномарок в Удмуртии на сумму 2,5 млн рублей
Житель Удмуртии подозревается в нанесении ножевых ранений троим мужчинам
Мужчина из Удмуртии пытался пронести в суд порошок с веществом
Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии
Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму
Марш-бросок «Специального назначения» пройдет в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелась «легковушка»
ХК «Ижсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу» на домашнем льду
Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме