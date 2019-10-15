Жестокое избиение девочки в Ижевске: Как понять, что над твоим ребенком издеваются в школе?

Увы, случаи с издевательствами в школах для Удмуртии - не редкость. Ярким подтверждением стал недавний случай, когда в лесопосадке Ижевска избили девочку-подростка. Самое страшное, что о случившемся бы не узнали, если бы видео с нападением не попало в bнтернет.

Но как понять, что над твоим ребенком издеваются? И как остановить это? «Комсомолка решила разобраться в проблеме и ответить на главные вопросы родителей.

ОТКУДА АГРЕССИЯ?

Специалисты утверждают, мотивов (осознанных, толкающих подростков на жестокость) в детской травле не бывает. Последний случай это подтверждает: объясняя свое поведение, дети говорили жертве «Ты нам не нравишься».

Так что же толкает подростков на агрессивное поведение? Как поясняет психолог, в подростковом возрасте они начинают искать ответ на вопрос: «Кто я такой?» и «Где мое место в обществе».

- Не так становится ценна семья, как компания похожих по возрасту. И тут начинается борьба за власть - кто важнее и главнее. Естественная потребность в самоопределении перерастает в агрессию: дети не научены конструктивно выяснить свое место. И происходит механизм, который заложен в психике: свой/чужой, - рассказывает психолог и специалист по детско-родительским отношениям Астхик Абовян.

Есть «свои», которые делают то же самое, что и ты. И есть «чужие». Для того чтобы провести границу между ними, детьми и применяется злость и агрессия.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧТО-ТО НЕ ТАК?

На начальном этапе важно увидеть в поведении ребенка «звоночки», по которым можно определить, что что-то не так в школе.

1. Ребенок начинает говорить: «я не хочу идти в школу», «вот бы сегодня в школу не ходить». Обычно взрослые не обращают на это внимание, отвечая: «Как это не пойдешь? Надо». Но если такие разговоры продолжаются несколько дней, стоит обратиться к причинам нежелания.

2. К нежеланию подключается тело - у ребенка поднимается температура или возникает слабость. Походы по врачам не дают результата. Ребенок остается на пару дней дома - «отлежаться» - и симптомы проходят. Это проявляет себя психосоматика.

3. Ребенок начинает проявлять агрессию. Чаще всего по отношению к младшим или животным. Агрессия может быть не обязательно в физических действиях, но и в словах, жестоких подколах, иронии.

4. Частая смена настроения. Часто это списывают на подростковый возраст, но стоит присмотреться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО РЕБЕНКА ОБИЖАЮТ?

Если в семье установились доверительные отношения, то можно просто сесть за стол и поговорить. Важно говорить спокойно, без агрессии. В такие моменты ребенку очень страшно, он теряет веру, что родители могут его защитить, что на него будут нападать снова и снова. Взрослым нужно показать, что они с ним и поддерживают его.

Если между родителями и ребенком нет доверительных отношений, то нужно найти того человека, которому ребенок доверяет. Это может быть учитель в школе (не классный руководитель), старший брат/сестра, родственник (тетя/дядя, бабушка/дедушка), тренер, педагог по дополнительному образованию. Важно, чтобы это был именно взрослый - человек, у которого уже есть власть решить проблемы. Дети сами не смогут закончить травлю, это выльется в длительный конфликт, - поясняет Астхик Абовян.

Существуют психологи и телефоны доверия для таких ситуаций. По словам специалиста, совсем не нужно бояться обращаться в такие службы. Там работают квалифицированные специалисты, обученные помогать.

НЕ ПЕРЕПРЫГИВАЕМ ИНСТАНЦИИ

Именно человек, которому ребенок доверяет, и должен обратиться в школу. Первое правило - обратиться именно в ту инстанцию, в которой произошла проблема, попытавшись решить ее там.

- Если родители сначала пойдут, например, в прокуратуру, то ее сотрудники посетят школу. И уже преподавателю «надают по шапке» сверху, что просмотрел. Это вызовет только злость, - поясняет Астих.

Если сам педагог не считает нужным разобраться в ситуации («Да ладно, пошутили просто, все дерутся»), то можно смело обращаться выше - директор, надзорные органы, управление образования.

- Когда начинается процесс решения проблемы, важно говорит с ребенком каждый день. И не оставлять одного. По возможности, встречать и провожать в школу. Если родители переживают, что над школьником начнут смеяться сверстники, можно придумать поводы: «Проходили мимо, решили зайти», «нам по делам еще нужно съездить» и так далее, - говорит психолог.

Даже когда вроде ситуация успокоилась, не оставляем ребенка без внимания. Бывает, что агрессия накапливается и вновь вываливается на подростка.

- В этом случае переводим ребенка на домашнее обучение или меняем школу, - заключает Астхик.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что нужно сделать, чтобы этот кризис не отразился во взрослой жизни?

- Это зависит от ресурсов ребенка, насколько он внутренне, душевно сильный. Кому-то хватит поддержки взрослых. Кому-то нужна будет психологическая поддержка. В такие моменту ему нужно вернуть уверенность в себе. А это долгая работа.

Как взрослому справиться с агрессией? Вдруг захочется найти отцов и разобраться по-мужски?

- Нужно вспомнить стрессовую ситуацию из своей жизни и понять, как справились. Например, глубоко дышать, пробежаться и уже с ясной головой действовать. Если на работе ругается начальник и вы кипите от ненависти, не идете же драку устраивать. Вспоминайте, какие способы успокоения для вас работают.

«Стоп-слова» - не используйте их в общении с ребенком:

«Да ладно, это ерунда, переживешь, справишься» - обесценивание ситуации. «Сам дай сдачи», «Скажи тоже гадость» - ответная агрессия.

Нужные слова:

«Я тебя люблю, чтобы с тобой не происходило»; «Я буду рядом»; «Я приму тебя таким, какой ты есть»; «Ты все равно для меня хороший (ая)»; «Это не навсегда»; «Мы решим это с тобой»; «Мы справимся».