2019-10-18T16:32:21+03:00
Общество

РосРАО представило планируемые технологические решения для переработки отходов в Камбарке

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РосРАО представило планируемые технологические решения для переработки отходов в КамбаркеРосРАО представило планируемые технологические решения для переработки отходов в КамбаркеФото: Амир Закиров
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Недавно в Удмуртии представили технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов, которые хотят применять на комплексе в Камбарке. Напомним, новое предприятие будет создано на базе завода по уничтожению химоружия. К какому выводу пришли оценившие их ученые и экологи, выяснила «Комсомолка».

Объекты по уничтожению химического оружия - это уникальная база для создания комплексов по переработке отходов. Перепрофилирование данных объектов позволит создать в кратчайшие сроки те предприятия по переработке отходов I-II классов, в которых так нуждается страна.

Ключевые подходы при выборе технологий - это безопасность, эффективность, ресурсосбережение Фото: Амир Закиров

Ключевые подходы при выборе технологий - это безопасность, эффективность, ресурсосбережениеФото: Амир Закиров

«В данный момент ведется параллельная работа по ликвидации последствий деятельности объектов по уничтожению химического оружия и передаче данных объектов Госкорпорации «Росатом». К 2023 году объекты будут полностью переданы», - подчеркнул директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.

ОСОБАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Ключевые подходы при выборе технологий - это безопасность, эффективность, ресурсосбережение. Предусмотрено три группы технологических решений: физико-химическая обработка, решения для ртутьсодержащих отходов и высокотемпературное обезвреживание. Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для других - это позволит исключить захоронение опасных веществ на объекте и обеспечит большую безопасность. Подобные технологические решения исключают сброс сточных вод на рельеф и водоемы. Захоронение отходов на комплексе исключено.

В Удмуртии представили технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов

В Удмуртии представили технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов

Также на объекте будет действовать дублирование систем безопасности, которое исключит аварии. Планируется также проводить восемь этапов очистки, что не позволит опасным веществам попасть в воздух. Продуктами переработки отходов могут стать стекло, сталь, алюминий, грунт, пересыпной материал для полигонов ТКО и многие другое.

«На создаваемом производстве будут внедрены технологии, отвечающие самым жестким современным требованиям, но при этом апробированные и неоднократно подтвердившие свою безопасность и эффективность. Важная особенность таких технологий - универсальность, способность удовлетворить как текущие потребности, так и решить задачу переработки отходов вновь созданных предприятий», - отметил Максим Корольков.

. Фото: Амир Закиров

.Фото: Амир Закиров

ЧТО БУДУТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ?

На комплексе в Камбарке планируется перерабатывать порядка 350 видов отходов: сточные воды промышленных предприятий, шлаки металлургических, машиностроительных предприятий, металлообработки, отходы от химических производств, ртутьсодержащие отходы, образующиеся как в домашних хозяйствах, так и на промышленных предприятиях.

В первую очередь на производственно-техническом комплексе в Камбарке будут перерабатывать отходы из Удмуртской Республики и близлежащих регионов.

Планируется проводить восемь этапов очистки, что не позволит опасным веществам попасть в воздух Фото: Амир Закиров

Планируется проводить восемь этапов очистки, что не позволит опасным веществам попасть в воздухФото: Амир Закиров

РАЗРАБОТЧИКИ О ТЕХНОЛОГИЯХ

Один из исполнителей проекта - Российский химико-технологический университет им. Менделеева. Технологии, разработанные учеными университета, уже применяются на предприятиях России и СНГ.

- Это заводы, расположенные в Москве, Рязани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Концепция обезвреживания и утилизации отходов 1-2 классов опасности должна выполнять две основные задачи: безопасность отходов и образование вторичных ресурсов, - отметил старший научный сотрудник кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, к.х.н. Владимир Бродский.

По словам завкафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов в РХТУ им. Менделеева Владимира Колесникова, в предыдущие годы задача по обезвреживанию отходов 1-2 классов решалась локально на каждом производстве.

- Как правило, обезвреживали только сточные воды в очень низкой концентрации компонентов. Проблему с технологическими растворами каждый пытался решить сам. Кому-то удавалось, кому-то нет. Решение правительства о том, что эти отходы должны перерабатываться более цивилизовано - это наиболее правильный подход, потому что не могут предприятия нашего профиля, а их порядка 7 тыс., каждый строить свой цех по переработке. Идея использовать свободные мощности предприятия реальна, - считает эксперт.

Руководитель отдела продаж в России, на Украине и СНГ, OSCHATZ Energy and Environment GmbH* Марина Ипатова-Арендт отметила: «Технологическое обезвреживание промышленных отходов на основе высокотемпературных технологий широко применяется в странах Европейского союза и зарекомендовало себя как наиболее безопасное».

Плюсы технологии - это экологичность установки, обеспечение полного сжигания и возможность генерации электроэнергии или тепла за счет отходов Фото: Амир Закиров

Плюсы технологии - это экологичность установки, обеспечение полного сжигания и возможность генерации электроэнергии или тепла за счет отходовФото: Амир Закиров

- Плюсы технологии - это экологичность установки, обеспечение полного сжигания и возможность генерации электроэнергии или тепла за счет отходов. Эти установки показали себя очень хорошо, они работают в странах Европы, - отметила эксперт.

ЖИТЕЛИ СМОГУТ СЛЕДИТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ

По словам Максима Королькова, используемые на заводах в Европе технологии подтвердили свою безопасность для окружающей среды, многие из таких предприятий находятся в черте крупных городов.

- Жители абсолютно спокойно к ним относятся, потому что имеют возможность в режиме реального времени понять, какие концентрации веществ на выходе с заводов, какая ситуации вокруг заводов, убедиться в своей безопасности, - говорит Максим Корольков. - Мы, понимая обеспокоенность жителей, предложили такой подход: у нас на всех источниках выбросов будут стоять автоматически газоанализаторы, которые в режиме реального времени будут передавать на открытые сайты информацию. Информация будет в нашей общественной приемной, где любой может в хронологии посмотреть, какие вещества, в каком количестве, в каких концентрациях выбрасывались.

Заместитель председателя комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики, директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов Сергей Пермяков: «Идет постоянный общественный контроль в ходе реализации проекта по перепрофилированию завода в Камбарке. Рабочая группа Общественной палаты проводит еженедельные встречи с населением, фиксирует вопросы и пожелания граждан».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Проектную документацию начнут разрабатывать в ноябре, будут проводить инженерные изыскания на объекте и разрабатывать технологические решения. В первом квартале 2020 года планируется разработка проектно-сметной документации, во втором квартале следующего года ее вынесут на суд общественности для того, чтобы учесть ее пожелания. Представители РосРАО также рассчитывают на активное сотрудничество с УРО РАН для того, чтобы их специалисты выдали заключение о достаточности принимаемых ими решений.

*Ошатсэнерджи энд энвайрнмент

ИСТОЧНИК KP.RU

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