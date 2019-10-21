Топ-20 самых эмоциональных фото с боев без правил в Ижевске

В субботу, 19 октября, в Ижевске в четвертый раз прошел турнир «Стрелка». По сути, это бои без правил, где каждый желающий может принять участие. Организаторы не будут смотреть на физическую подготовку, социальное положение и уровень заработка. Но подберут соперника примерно в одной весовой категории и соответствующего по уровню навыков. Мы подобрали 20 самых эмоциональных фото с прошедшего турнира.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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