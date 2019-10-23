«Если бы она не закричала, неизвестно, был бы Рекс жив»: трогательная история спасения собаки из Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии удалось спасти собаку, над которой издевались хозяева. О жутком происшествии сообщили в соцсетях, после чего совершенно незнакомые люди объединились, чтобы помочь животному.

«Не кормили, не давали пить!»

История началась со снимков пса Рекса, истекающего кровью. Их опубликовали в соцсетях с призывом помочь вызволить животное от хозяев.

– Мне написала женщина, которая с лета наблюдала, как издевались над псом ее соседи-мужчины. Они не кормили ее и даже пить не давали! Пса подкармливали неравнодушные жители деревни. 14 октября на глазах женщины мужчины резали собаку, и если бы она не закричала, то неизвестно, был бы Рекс жив, - рассказала Валентина Мартынова, которая также принимала участие в спасении пса. – Забирать его приехали очень много людей, так как мы распространили информацию в соцсетях.

Фото: Валентина Мартынова

По словам Валентины, пса тут же повезли к ветеринарам. Они назначили лечение, сейчас Рекс под кураторством зоозащитников. После полного выздоровления ему будут искать хозяев.

Возбуждено уголовное дело

История имеет и другое продолжение. По факту жестокого обращения с животными в отношении хозяев собаки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

– Для установления степени полученных животным травм было назначено проведение ветеринарной экспертизы. Данная экспертиза была проведена при содействии зоозащитников и волонтеров. По результатам экспертизы был установлен значительный вред, причиненный здоровью собаки, – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Рексу удалось выжить благодаря соседям и волонтерам, которые не остались равнодушными. Ранее соседка сообщала, что пса чуть не зарезали (подробнее).