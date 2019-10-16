«Собака была вся в крови»: в Удмуртии неравнодушные жители спасли пса из рук живодеров

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-16T14:53:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии удалось спасти собаку, над которой издевались хозяева. Об этом написали в соцсетях люди, благодаря которым пес остался жив.

Фото: Валентина Мартынова

- Мне написала женщина, которая с лета наблюдала, как издевались над псом ее соседи-мужчины. Они не кормили ее и даже пить не давали! Пса подкармливали неравнодушные жители деревни. 14 октября на глазах женщины мужчины резали собаку, и если бы она не закричала, то неизвестно, был бы Рекс жив. Забирать его приехали очень много людей, так как мы распространили информацию в соцсетях, - рассказала Валентина Мартынова, которая также принимала участие в спасении пса.

По словам Валентины, с Рексом сейчас все хорошо, его осмотрели ветеринары и назначили лечение. После полного выздоровления ему будут искать хозяев, а пока он будет под кураторством организации «Желтая бирка» и Альянса Защитников Животных.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU