«Собака была вся в крови»: в Удмуртии неравнодушные жители спасли пса из рук живодеров
В Удмуртии удалось спасти собаку, над которой издевались хозяева. Об этом написали в соцсетях люди, благодаря которым пес остался жив.
Фото: Валентина Мартынова
- Мне написала женщина, которая с лета наблюдала, как издевались над псом ее соседи-мужчины. Они не кормили ее и даже пить не давали! Пса подкармливали неравнодушные жители деревни. 14 октября на глазах женщины мужчины резали собаку, и если бы она не закричала, то неизвестно, был бы Рекс жив. Забирать его приехали очень много людей, так как мы распространили информацию в соцсетях, - рассказала Валентина Мартынова, которая также принимала участие в спасении пса.
По словам Валентины, с Рексом сейчас все хорошо, его осмотрели ветеринары и назначили лечение. После полного выздоровления ему будут искать хозяев, а пока он будет под кураторством организации «Желтая бирка» и Альянса Защитников Животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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