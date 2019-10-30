2019-10-30T13:03:24+03:00
Общество

Почему может подорожать проезд в Ижевске и из-за чего чаще автобусы приходят не по расписанию

Руководство ИПОПАТ ответило на вопросы слушателей радио «КП»
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Почему может подорожать проезд в Ижевске и из-за чего чаще автобусы приходят не по расписанию?Почему может подорожать проезд в Ижевске и из-за чего чаще автобусы приходят не по расписанию?Фото: Архив «КП» в Ижевске
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25 октября гостем радио «Комсомольская правда»-Ижевск» стал председатель Совета директоров АО «ИПОПАТ» Дмитрий Пивош и замдиректора по эксплуатации Алексей Пиянзин. Они ответили на вопросы слушателей и рассказали возможном повышении тарифов, выделенных полосах и будущем маршрутной сети.

ЛЕГКО ЛИ РАБОТАЕТСЯ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ?

- На сегодняшний момент в ИПОПАТ работает порядка 2000 человек: 1300 - в Ижевске, еще 600 - Воткинске, Можге и Глазове. Однако, кадровые проблемы конечно же есть - не хватает водителей и кондукторов. Во-первых, не все выдерживают плотный график. Во-вторых, на этих сотрудниках лежит большая ответственность, особенно с учетом высокой интенсивности дорожного движения. Ведь водитель, ведя автобус, в котором находится 100 человек, несет ответственность за их жизнь и здоровье. И, наконец, не всех устраивает уровень заработной платы, и мы понимаем это. Однако мы придерживаемся Трудового кодекса, ежегодно повышая зарплату на процент инфляции. Но этого, конечно же, недостаточно.

25 октября гостем радио «Комсомольская правда» - Ижевск» стал председатель Совета директоров АО «ИПОПАТ» Дмитрий Пивош и замдиректора по эксплуатации Алексей Пиянзин Фото: Архив «КП» в Ижевске

25 октября гостем радио «Комсомольская правда» - Ижевск» стал председатель Совета директоров АО «ИПОПАТ» Дмитрий Пивош и замдиректора по эксплуатации Алексей ПиянзинФото: Архив «КП» в Ижевске

Мы долгое время удерживали цены на проезд на уровне 2015 года - именно тогда тариф поднимался в последний раз. Но наши расходы постоянно растут. За эти 4 года дизель подорожал на 60%, метан для газовых автобусов вообще вырос на 80%, цены на запчасти и горюче-смазочные материалы выросли на 30%.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ТАРИФ?

- И мы, и ИжГЭТ работаем в этом направлении уже несколько месяцев: подали все документы, пытаемся объяснить необходимость повышения тарифов. Но вы прекрасно понимаете, что это вопрос даже не экономический, а больше политический. Недавно поднялся ряд тарифов, в частности на воду, на ЖКХ. Правительство рассматривает все эти факторы, принимая решение, поднимать тариф или нет. Но мы считаем, что уже всем доказали, что ситуация довольно сложная: в последний раз мы всерьез обновляли парк подвижного состава 3-4 года назад. Сейчас денег на это просто не хватает.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА?

Заработная плата сотрудников (почти половина всех затрат), топливо (25%), ремонт и техническое обслуживание автобусов - (примерно 15%), а в оставшихся расходах основная доля - это коммунальные услуги, проценты банкам за кредиты и лизинг.

Руководство ИПОПАТ ответило на вопросы слушателей радио «КП» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Руководство ИПОПАТ ответило на вопросы слушателей радио «КП»Фото: Архив «КП» в Ижевске

НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД?

- Мы вышли с инициативой 25 рублей за наличный расчёт, 23 - за безналичный расчет. На сегодняшний день по России практически не осталось регионов, в которых проезд стоил бы 20 рублей. Это уже прямые убытки. У нас только за 8 месяцев этого года предварительный убыток от перевозок порядка 30-40 млн руб. Я знаю, что убытки есть и у наших коллег-электротранспортников. Но мы не должны потерять тот общественный транспорт, который имеет город Ижевск. В любом случае, окончательное решение еще не принято - вопрос обсуждается.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НОВЫЙ ТАРИФ УТВЕРДЯТ?

- Нам нужно будет обеспечить выпуск подвижного состава, нужное количество водителей и кондукторов. Сделать это, не вкладываясь в технику и не увеличивая зарплату, будет сложно. Поэтому разница от увеличенного тарифа в первую очередь будет направлена на эти цели.

НА СКОЛЬКО ИЗНОШЕНА ТЕХНИКА?

- Подвижной состав не молодеет, а стареет. Мы всё больше вкладываемся в ремонт. А что такое ремонт? Это зачастую и поломки, и сход с линии. На сегодняшний день парк изношен примерно на 40%. Для сравнения, 4 года назад было всего 17%. А 10 лет назад - порядка 80-90%. Но там была другая бизнес-модель, тогда мы делали капитальный ремонт: полностью переваривали автобус, меняли крышу, сидения, перебирали все агрегаты. И транспорт, который был у нас в тот момент (эти автобусы в народе называли «скотовозами»), был и морально, и физически устаревшим. Было принято решение его обновлять. Так что за 10 лет мы поменяли около 370 машин.

ДВИГАЕТСЯ ЛИ ИПОПАТ В СТОРОНУ ЭКОЛОГИЧНОСТИ?

Года 3-4 назад мы начали приобретать газовые автобусы, и с тех пор работаем в этом направлении - приобретаем только такой транспорт. Вредные выбросы у них минимальны. Переделывать дизельные двигатели - неэффективно, поэтому остается только плановая замена на газовые автобусы.

ПОЯВИТСЯ ЛИ У ИПОПАТА ОНЛАЙН РАСПИСАНИЕ?

У нас есть приложение «Транспорт Онлайн», разработанное вместе с IGIS. С его помощью можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении: где находится каждый автобус и через сколько он будет на той или иной остановке. Публиковать расписание будет не так полезно - ведь из-за ситуации на дорогах оно часто сбивается. Автобус у нас стоит в общем потоке, а не двигается, как трамвай, по выделенным путям.

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕГАТЬ ПРОБОК? ПОМОГУТ ЛИ ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ?

Мы внимательно следим за тем, что происходит на линии, и видим, если скапливается пробка. Да, вы совершенно верно сказали - выделенные полосы помогают решить проблему. У нас в свое время были введены три таких участка: Новоажимова, Удмуртская и Кирова. На Кирова она не прижилась, а вот две других показали свою эффективность. У нас там при прохождении транспорта средняя скорость увеличилась на 10-15%.

Однако этот вопрос очень непростой и пока мы можем сказать лишь, что постоянно работаем с городом. В частности, рассматриваем возможность создания «выделенки» на улице Ленина, там, где у нас «бутылочное горлышко», начиная от «Поликлиники Ижмаш» и вплоть до Орджоникидзе - там тоже скапливается транспорт.

За 4 года дизель подорожал на 60%, метан для газовых автобусов вообще вырос на 80%, запчасти и горюче-смазочные материалы выросли порядка 30%.

За 4 года дизель подорожал на 60%, метан для газовых автобусов вообще вырос на 80%, запчасти и горюче-смазочные материалы выросли порядка 30%.

ЕСТЬ ЛИ РИСК, ЧТО ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ НЕ ОТКРОЮТСЯ?

- Федеральное законодательство обязало муниципалитеты разыгрывать все маршруты на конкурсах. На этот конкурс заявляются все желающие. Где-то выигрывает муниципальное предприятие, где-то - частники. Но есть ряд маршрутов, которые всегда были убыточны для всех. Но мы не можем оставить пассажиров на произвол судьбы. По договоренности с Минтрансом мы взяли дополнительно 5 таких пригородных маршрутов. И возили всех льготников, несмотря на то, что не только эти пять, а все сезонные маршруты города Ижевска для ИПОПАТ убыточны. Но как сложится ситуация в следующем году, пока неизвестно. Такие переговоры ведутся каждую весну.

Отметим, что в ближайшее время будет конкурс и на городские маршруты. Он открытый - заявиться смогут и перевозчики из других регионов.

НЕ ПОВРЕДИТ ЛИ ЭТО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА?

Если конкурс будет проводиться на короткий срок - например, на год, то это может поставить крест на обновлении подвижного состава. Все потому, что банки дают инвестиционный кредит или лизинг на 3-5 лет. Это значит, что и конкурс должен быть минимум на 5-7 лет (чтобы окупить покупку автобусов) - только в этом случае общественный транспорт сможет нормально развиваться.

И это касается любого перевозчика, который захочет работать на маршрутах в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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