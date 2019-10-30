Коньки на полку: кто наступает на пятки ижевской фигуристке Алине Загитовой?

В новый сезон женского одиночного фигурного катания пришла юная Александра Трусова, которая практически сразу своими четверными прыжками сместила с пьедестала Алину Загитову. Фигуристка показывает на льду то, чего до нее не делал никто. «Комсомолка» разбиралась, как может сложиться карьера олимпийской чемпионки из Ижевска и какие изменения ждут фигурное катание в будущем.

Фото: nikkansports.com

Почему худые?

Работает элементарная физика. Чем больше вес девушки, тем сложней ей «поднять себя» на льду. К тому же, худые фигуристки быстрее вращаются в воздухе - из-за чего могут выполнять четверные прыжки и другие элементы, которые высоко оценивают жюри.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поясняет - сейчас Трусова хорошо выполняет четверные прыжки за счет своей худобы и небольшого роста. Но ей еще есть над чем работать.

- Когда Саша раскроется и покажет настоящее женское одиночное катание, уже сложно будет с ней бороться, - говорит она.

Но сегодня, по словам Марии, соревноваться с юной чемпионкой возможность есть - и пока даже без четверных прыжков.

- Конечно, потрясает то, что Саша делает четверные прыжки, но пока мне кажется, у Алины есть временной запас, когда она может не прыгать такие сложные и выигрывать. А что дальше будет, никто не знает, - продолжает Бутырская.

Сложность или красота?

Загитова еще в конце 2018 тренировала четверные. «Испугалась юниоров», - такими словами подписывали язвительные комментаторы ролик в Instagram.

_sergio_r_ Алина Загитова тренирует четверные прыжки

И были не так уж и неправы - на турнире Japan Open 2019 Трусова обошла Загитову в произвольной программе. Даже несмотря на то, что техничность и артистизм олимпийской чемпионки из Ижевска судьи оценили гораздо выше, чем ее юной соперницы, четверные прыжки все равно сделали Трусову чемпионкой.

Результаты Japan Open 2019

Стоит ли говорить, что пока любой, даже не самый качественно выполненный четверной прыжок «стоит» больше, чем хорошие переходы и связки, спортсменки будут сосредотачиваться именно на них.

- Недавно [во время обсуждения с коллегами] поднимали вопрос о том, чтобы сделать [две программы]: одну программу техническую, другую больше эстетическую, но на такой шаг никто не пойдёт, потому что зрителям нужно зрелище - чтобы дух захватывало от многооборотных прыжков, - поясняет тренер по фигурному катанию школы олимпийского резерва Марина Лимонова*.

Что ждет фигурное катание?

Конкретных прогнозов никто не дает. Одно специалисты говорят точно - никто не будет запрещать фигуристкам прыгать четверные. И спортсменки будут добавлять сложные элементы и прыжки в свои программы. Есть вероятность, что это приведет к изменениям в «эстетической» составляющей - ведь в спорт приходят все более юные фигуристки.

- Сейчас прогресс в фигурном катании не стоит на месте, и вместе со сложными элементами теряется «эстетика». Во-первых, фигуристки с начала века очень омолодились, во-вторых, ушла женственность. Как молодая девочка (даже не девушка) может показать любовь, горечь, злость, если она это не переживала? - поясняет Марина Лимонова.

Впрочем, это не мешает фигуристкам из раза в раз удивлять зрителей своими костюмами, порой даже слишком откровенными. Комсомолка» уже делала подборку костюмов Загитовой. А на «Japan Open 2019» Алина вышла в коротком платье, стилизованном под Клеопатру. Оно тоже вызвало много споров в сети.

Alina Zagitova Japan Open 2019 FS 2 154.51 A2.

Сейчас все фигуристки активно тренируются. Соревноваться между собой они будут совсем скоро - 5-8 ноября в Турине на Финале Гран-при по фигурному катанию, и 25-28 декабря, в Красноярске, на чемпионате России. А выступлений Алины ждем в ноябре на Internationaux de France (Франция, 1-3 ноября) и NHK Trophy (Япония, 22-24 ноября). Посмотрим, включит ли спортсменка в свою программу четверные прыжки.

Фото: архив

*Лимонова Марина Николаевна - тренер по фигурному катанию. Набирает детей 4-6 лет в Спортивную школу олимпийского резерва в г. Ижевск, тренировки проходят в ЦАС «Удмуртия» на территории СК «Чекерил».

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