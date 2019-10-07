2019-10-07T07:06:57+03:00
Спорт

Тарасова ответила комментаторам, кому не понравился новый образ Загитовой

Некоторые посчитали, что Клеопатра от уроженки Ижевска получилась слишком откровенной
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: twitter.com/tshashinФото: twitter.com/tshashin
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила тем, кому не понравился новый образ Олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой. Напомним, что на турнире Japan Open 2019 девушка показала Клеопатру. Большинству понравился новый костюм, но нашлись и недовольные.

- При катании кажется, что юбка у Алины слишком короткая. Лучше бы подлиннее сделали, а то ощущение, что она катается только в одних плавках, - написал человек под ником Vesna krasna.

- Слишком короткое платье! Не для царицы, а как для трехлетней девочки, - высказала мнение Menhyn.

А Татьяна Тарасова встала на сторону Алины и посоветовала наслаждаться выступлением, а не искать что попало.

- Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У нее потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной, вытягивает ее, подчеркивает ее достоинства, - прокомментировала она порталу Sport24.

Напомним, что на прошедшем турнире команда Европы победила благодаря Загитовой и Трусовой.

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Japan Open 2019 Алина Загитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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