Убийство детсадовца в Нарьян-Маре: возможно ли повторение трагедии в Ижевске?

В конце октября в Ненецком Нарьян-Маре случилась трагедия: пьяный мужчина проник в детский сад и зарезал шестилетнего мальчика. Возможно ли повторение ситуации у нас и как сейчас устроена система безопасности в садиках Ижевска, выяснила «Комсомолка».

ПРОВЕРКИ ПРОХОДЯТ РЕГУЛЯРНО

Как нам рассказал пресс-секретарь прокуратуры Удмуртии, Олеся Федчишина, проверки в садиках проходят регулярно.

- Предвидя подобные ситуации, около года назад мы проводили большую проверку детских дошкольных учреждений, выявляли безопасно ли там, можно ли проникнуть на территорию. А в связи с ситуацией в Нарьян-Маре, думаю, мы можем утроить контрольные проверки. Тут рисковать нельзя.

ПОПАСТЬ В САДИК – ЗАДАЧА НЕВЫПОЛНИМАЯ

О безопасности дошкольных учреждений говорит и уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

- Могу с уверенностью сказать, что у нас в детский сад попасть постороннему очень сложно, - отметила она. - Везде установлены домофоны либо кодовые замки, и после того как дети возвращаются с прогулки, попасть в помещение – задача невыполнимая. Пару лет назад мы даже делали так: выезжали без предупреждения в какой-нибудь детский сад и проверяли, можно ли туда проникнуть просто так.

По ее словам, попасть на территорию можно только когда детей приводят и забирают родители, но чтобы во время тихого часа, это не возможно.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАПИРАЕТ КАЛИТКИ

- У нас такое повториться не может, - поделилась своим комментарием одна из воспитательниц детского сада в Ижевске. - Во-первых, у нас калитки открыты только когда родители приводят и забирают детей. Потом проходит специальный человек и все запирает. Но я бы не сказала, что калитки обеспечивают какую-то надежную защиту, замки хлипкие, а заборы не высокие, перелезть это не проблема. Для защиты помещения сада у нас работает специальный замок на подобии домофона. Ключи есть только у воспитателей и персонала детского сада, у родителей нет. Двери в помещение открыты только на период когда детей приводят и когда забирают. Что касается тихого часа, у нас запрещено воспитателям отлучаться из спальни на это время. То есть воспитатели всегда при детях.

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