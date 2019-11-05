Проверка слуха: в школах Ижевска эпидемия пневмонии?

Недавно ижевчан взволновало сообщение о новой вспышке пневмонии в одной из школ города. Напомним, первый случай массовой заболеваемости был отмечен в начале октября. Тогда лицей №86 раньше времени отправил учащихся на каникулы, в связи с тем, что у 17 детей заподозрили опасную инфекцию.

Заболело 12 детей

О развитии ситуации рассказала Елена Глухова, специалист Ресурсного центра Управления образования Администрации города Ижевска, руководитель группы по организации питания и оздоровительной работы в образовательных учреждениях.

- В школе №81 действительно заболели 12 детей, - подтвердила она. – Но в двух случаях пневмония уже не подтвердилась – у ребят диагностировали ОРЗ. У двух детей подтвердилась внебольничная пневмония и в одном случае диагностировали микоплазменную пневмонию – это совсем другая инфекция. Остальные ребята обследуются.

До 28 октября в школе был объявлен карантин, а потом учащиеся ушли на каникулы. После недельного отдыха станет известно, будет ли карантин продлен. Это зависит от итогового количества заболевших детей и поставленных диагнозов.

За период с сентября по октябрь единичные случаи заболевания пневмонией были выявлены еще в 10 школах и четырех детских садах города Фото: pixabay.com

- Кроме случаев заболевания в 81-й школе, три новых случая пневмонии зафиксированы в гуманитарно-юридическом лицее №86, - отмечает Елена Глухова. – Детей переводят на дистанционное обучение, если в классе заболевает более двух человек. В данном случае заболевшие обучаются в разных классах, поэтому ребята продолжают ходить в школу, просто классы временно изолированы: не посещают общие мероприятия и не ходят по кабинетам.

- Мы лежали с пневмонией 10 дней, - рассказывает мама первоклассника. – После школы поднялась температура 37, ночью подскочила до 40. Вызвали скорую, и нас увезли в инфекционную на СХВ. Там в первые сутки поставили диагноз исходя из снимка.

Сейчас во всех школах, где заболели дети, выполняются профилактические меры: ребят с первыми признаками ОРВИ сразу отправляют домой, вводят масочный режим, регулярно проветривают кабинеты и проводят влажную уборкуФото: Сергей ГРАЧЕВ

- А мы второй месяц кашляем, микоплазменная пневмония, - сообщает Наталья, мама трехлетнего мальчика. – Диагноз поставили только спустя 1,5 месяца. Температуры не было, ставили бронхит. Потом пошли к другому врачу, который нашел пневмонию.

- Пневмония микоплазменной этиологии не совсем типична, часто протекает без повышения температуры, - подсказал врач-педиатр. – Она характеризуется приступообразным длительным кашлем.

Это эпидемия?

Тем не менее, как сообщают специалисты Ресурсного центра, заболеваемость не слишком отличается от прошлого года, и говорить об эпидемии поводов нет. В 2018-2019 учебном году в школах регистрировалось до шести случаев заболевания пневмонией, и отдельные классы точно так же изолировали, хотя полностью учреждения не закрывали.

- Осенний подъем заболеваемости пневмонией – явление вполне обычное. В целом ситуация на уровне прошлого года, заболеваемость даже слегка ниже, чем в аналогичный период 2018-го, - подтверждает Марина Петренко, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы.

Первыми признаками начинающейся пневмонии называют высокую температуру тела, а также сухой или влажный кашель. Самым неблагоприятным признаком считается одышка Фото: pixabay.com

- На период с 21 по 27 октября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Удмуртии была ниже эпидемического порога на 22,6%, а в Ижевске ниже эпидемического порога на 24,7%, - рассказала Юлия Бушмакина начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. - Для пневмонии характерны те же закономерности эпидемического процесса, так что сейчас можно с уверенностью сказать: эпидемии внебольничной пневмонии нет ни в регионе, ни в Ижевске. Регистрируются только отдельные случаи. Если в школе заболевают дети, Управлением выносится предписание о проведении противоэпидемических мероприятий: как работникам той организации, которая осуществляет медицинское обслуживание данной школы, так и самому образовательному учреждению. А школы уже сами принимают решение о приостановлении или продолжении образовательного пресса.

Без самолечения!

- Пневмония – это воспаление легких, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, грибками и даже некоторыми паразитами, - объясняет Марина Петренко. - Но чаще всего пневмонии вирусно-бактериальное происхождение. Часто пневмония возникает как осложнение каких-либо ОРЗ, но может быть и самостоятельным заболеванием, как, например, микоплазменная.

Как отмечает Марина Петренко, диагностика воспаления легких не составляет особой сложности - эта болезнь хорошо изучена. Но почему же тогда она вообще возникает? Основных причин появления осложнений может быть три. К сожалению, достаточно частая – несвоевременное обращение к врачу или игнорирование его рекомендаций. Кроме того, дело может быть в особо агрессивных микроорганизмах или индивидуальных особенностях здоровья ребенка.

Точный диагноз может поставить только врач после проведения флюорографии или рентгенографии легких Фото: pixabay.com

- Может быть и так, что в день обращения у ребенка еще нет пневмонии, и она развивается ко второму-третьему дню, - говорит Марина Петренко. - Поэтому врач назначает лечение от ОРВИ и приглашает на повторный прием. Если через два-три дня нет улучшения состояния или наблюдается ухудшение, то это повод заподозрить пневмонию. После диагностики строго по показаниям назначают антибиотики, но с профилактической целью их никогда не применяют, так как это может повредить еще сильнее.

Основная профилактика пневмонии является стандартной для большинства заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем: разобщение больных и здоровых, а также отмена массовых мероприятий. Кроме того, врачи просят родителей внимательнее относиться к здоровью детей, не отправлять их в школу при появлении признаков ОРВИ и не заниматься самолечением. Специалисты также напоминают об известных, но оттого не становящихся менее эффективными способах повышения сопротивляемости организма инфекциям: физических упражнениях, закаливании, прогулках на свежем воздухе и правильном питании.

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