2019-10-10T13:46:25+03:00
Общество

Руководство ижевского лицея №86 опровергло информацию о карантине

Из-за подозрения на вирусную пневмонию детей перевели на дистанционное обучение, а затем отправили на каникулы
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Недавно в гуманитарно-юридическом лицее №86 ученики заболели респираторной инфекцией. Из-за подозрений на вирусную пневмонию администрация школы не стала дожидаться эпидемии и отправила детей на дистанционное обучение.

Как сообщила директор лицея Надежда Заварзина, в данном случае о карантине даже речи не шло – просто решили подстраховаться. Информацию, о том, что мера предосторожности была решением руководителя, подтвердили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

За время отсутствия учащихся в здании провели санитарную обработку. С 9 октября ребята официально ушли на каникулы и вновь сядут за парты 14 октября.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, всего с симптомами респираторного заболевания было госпитализировано 17 человек, но диагноз пневмония подтвердился далеко не у всех. Сейчас в больнице всего два ребенка, остальных уже выписали.

- Пневмония – это все-таки микст инфекция, то есть начинается ОРВИ, а далее у некоторых пациентов ввиду каких-либо факторов, чаще снижения иммунитета, развивается пневмония, которая вызывается бактериальными агентами. А пневмонию чисто вирусного происхождения нужно еще доказать при помощи лабораторных анализов, - прокомментировала педиатр Валентина Шикалова.

Родителям просят следить за состоянием здоровья детей и обращаться к врачу при первых же признаках ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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