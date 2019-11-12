Общественники впервые проверяют овощи в детских садах Ижевска

6 ноября общественники в рамках проекта «Честные продукты – детям» - совместного проекта администрации Ижевска, Общественной палаты города и УРОО «Союза потребителей Удмуртии», – вновь посетили детские сады.

Какие овощи проверили?

Комиссия впервые отобрала для независимой экспертизы пробы овощей, попадающих на стол к ижевским дошкольникам.

В трех детских садах Ленинского и Индустриального районов взяли пробы капусты, моркови, свеклы, лука и картофеля. В тот же день их отправили на анализ в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. В течение недели овощи проверят на содержание нитратов.

Овощи, которые поставляются в один из детсадовФото: Евгения ИВАНОВА

Контрольная проверка

Заодно комиссия решила провести контрольную проверку и снова отобрала пробы «молочки» тех производителей, к продукции которых ранее имелись претензии по качеству.

- Мы взяли контрольные пробы творога, сметаны, молока и сливочного масла, - рассказала исполнительный директор УРОО «Союз потребителей Удмуртии» София Гунина. – Кроме того, в одном из детских садов в ноябре появился новый поставщик, которого мы раньше не проверяли. Работники пожаловались на то, что сливочное масло, которое он привозит, горчит. По просьбе заведующей детского сада, это масло мы также отправили на проверку.

Всего 6 ноября в трех садах отобрали 10 проб овощей и молочной продукцииФото: Евгения ИВАНОВА

Пробы молочной продукции, как и во время предыдущих проверок отправят в лабораторию Казани, чтоб выявить, изготовлена она из натурального сырья или производитель использовал стерины и растительные жиры. Экспертиза займет три недели, после чего садикам обязательно сообщат результаты.

Кстати, сами заведующие садов отмечают: в целом, качество поставляемой дошколятам «молочки» улучшилось.

Проверка сопроводительной документацииФото: Евгения ИВАНОВА

- В последнее время качество молочных продуктов изменилось, - отметила заведующая одного из садиков Ленинского района. – Органолептические показатели улучшились. Раньше бывало, что творог привозили серого цвета, и запах был неприятный, сейчас уже такого нет.

Что дальше?

В октябре на третьем заседании Общественной палаты Ижевска озвучили первые итоги проекта «Честные продукты – детям». За время его реализации удалось добиться поставки более качественных молочных продуктов в детские сады и наказать нарушивших закон производителей. Также прозвучало предложение перейти от системы аукционов к другой форме закупок – по конкурсу, который учитывал бы не только стоимость, но и качество продуктов.

Овощи хранятся в специальном прохладном помещенииФото: Евгения ИВАНОВА

– Мы планируем внести в форму муниципального контакта такие изменения, благодаря которым его можно будет быстро расторгнуть в одностороннем порядке, в случае если поставляемая продукция вызывает нарекания, – сказала Анастасия Власова, председатель Общественной палаты Ижевска. – Дальше будем добиваться ужесточения процедуры приемки. У заведующего детсадом должна быть возможность не просто проверить целостность упаковки, оценить визуально и попробовать на вкус, но и за счет специально выделенных бюджетных средств отправить вызывающие сомнение образцы на экспертизу.

Справка КП

«Честные продукты – детям» - совместный проект Общественной палаты города Ижевска, Администрации города Ижевска и общественной организации «Союз потребителей Удмуртии». Его цель состоит в проверке качества продуктов, которые попадают в детские сады.

Контрольная проверка молочной продукцииФото: Евгения ИВАНОВА

– Результатом этой работы станет появление рабочих механизмов, способных снизить риск некачественных поставок в будущем. Самая глобальная же цель проекта – внесение изменений в ту законодательную базу, по которой сейчас совершаются закупки продуктов. По итогам проекта мы сформируем предложение об изменениях системы проведения тендеров по поставкам продуктов питания в образовательные учреждения республики, – комментирует Анастасия Власова.

Куда обращаться?

Если у вас есть замечания к качеству продуктов, из которых готовят блюда в детском саду, в который ходит ваш ребенок, обращайтесь в следующие организации:

– Союз потребителей Удмуртии: тел. 243-199.

– Общественная палата Ижевска: тел. 41-45-18, e-mail opgi@izh.ru

– Управление образования администрации города: тел. 41-45-56, e-mail main@uo.izh.ru

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