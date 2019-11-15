«Это уничтожение молодежи!»: в Ижевске предлагают запретить продажу никотиносодержащей продукции

«Вам посильнее или легкий?», — предлагает «шайбу» никотиносодержащего вещества продавец одного из магазинов Ижевска. Только он не знает, что по ту сторону прилавка не обычный покупатель, а представитель Совета отцов Удмуртии, который вышел в специальный рейд по выявлению точек продажи таких веществ.

«Комсомолка» выяснила, почему отцы Ижевска решили выйти на проверку магазинов и чем все-таки могут быть опасны такие «пэки».

Что такое «пэки»?

«Комсомолка» ранее писала о новом увлечении подростков, которые готовы соревноваться в беге в трусах по улицам города ради «шайбы» никотиносодержащих веществ. В такой «шайбе» лежат пэки, которые не содержат табак, а, следовательно, не попадают под запрет ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». С виду такая «шайба» напоминает обычную коробку от леденцов, но вместо них - маленькие пакетики «пэки» с порошком, пропитанным никотином.

Пэки не содержат табак, поэтому их продажа не запрещена Фото: Людмила Куликова

В рейде кроме республиканского Совета отцов приняли участие представители МВД и наркологического диспансера.

По словам медицинского психолога Республиканского наркологического диспансера Павла Туктарова, при употреблении таких веществ у подростка возникает головокружение, усиливается сердцебиение, повышается артериальное давление. Иногда все это сравнивают с эйфорией, но за этим неправильным ощущением кроется моментальная зависимость, проблемы с желудочно-кишечным трактом, боль жевательных мышц, а также раздражение языка и десен, нарушения в работе головного мозга (сосуды все время сужаются и расширяются), что может привести к инсульту.

И самое страшное, что «пэки» продаются в любой табачной лавке или алкогольном супермаркете.

Кстати, в последнее время такие «шайбы» часто называют «снюсами», но это неверно. Снюсы содержат табак и запрещены, а вот в «пэках» — синтетический никотин и запрет на них не распространяется.

«Вам посильнее или легкий?»

Вместе с несколькими отцами заходим в первый магазин на 30 лет Победы. Один из активистов тут же просит работницу продать ему «шайбу». Не смущает продавщицу, что вместе с отцами в магазин зашли и журналисты, и представители МВД.

Продавцы уверяют: несовершеннолетним пэки они не продают Фото: Людмила Куликова

- Какой вам? Посильнее или легкий? - ничуть не смущаясь, спрашивает женщина. В итоге продали самый тяжелый, и, как оказалось, самый популярный.

Женщина уверяет – она знает о вреде своего товара все.

- Во-первых, тут прямо на шайбе написано, что запрещено лицам младше 18 лет, я им не продаю. А во-вторых, я всех предупреждаю: много не закидывайтесь, - делится дама.

Ассортимент поражает разнообразием: десятки видов шайб всех размеров, цветов, и степени воздействия на организм.

- Вот это, например, легонькие лежат, а тут уже потяжелее, для тех, кто курить бросает, - объясняет продавщица.

Расценки на баночки колеблются в диапазоне 250 – 310 рублей.

- Старшеклассники делают так: покупают шайбу за 300 рублей, а пакетики поштучно продают младшим ребятам, примерно по 50 рублей за штуку. Зарабатывают они так. Еще вот какое развлечение у старшеклассников появилось: ловят, например, первоклассника, заставляют его «закинуться» и смотрят, что с ним происходит, - рассказывает Павел Туктаров, медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера.

- Наша цель прежде всего: привлечь к этой проблеме внимание. И властей, и родителей. Зачастую родители умалчивают, что их ребенок принимает эти вещества, а ведь это эпидемия, - комментирует председатель регионального Совета отцов Дмитрий Чистяков.

- У нас с дочерью доверительные отношения, но и без этого было понятно, что с ребенком что-то не так: она ходила и шаталась, терялась в пространстве, пребывала в какой-то эйфории, пока, наконец, не потеряла сознание. На вопрос, где она взяла это, дочь ответила так: купила у знакомого. Тогда я забил тревогу среди товарищей, - делится один из участников рейда.

Сколько ни спрашивали бы у продавщицы документы на данную продукцию, добиться их «отцам» не удалось: женщина утверждает, что документы есть, но показать их не может: «Только через начальство, сами понимаете!».

Самые популярные у покупателей – пэки с «тяжелым» никотином Фото: Людмила Куликова

На вопрос, сколько же шайб она продает за день, дама отвечает неохотно: «одну, может быть две…в день».

У второй точки дела обстояли еще «хуже»: продавец клянется, что, если продаст одну баночку в неделю, это будет удача. «Товар» находится прямо на видном месте, прямо у кассы.

На этот раз продавец смутился при виде «отцов» и все пытался дозвониться мифическому «начальству», которое, к сожалению, все никак не отвечало на звонки.

На вопрос, продают ли «пэки» несовершеннолетним, женщина недоумевает: «У нас алкомаркет, разве могут к нам заходить несовершеннолетние?!».

- Это не запрещено и продается открыто на прилавках. Они не подпадают под закон о табачных изделиях, табака же нет, подумаешь, токсичный никотин… Последствия от приема таких веществ для здоровья очень серьезные, вплоть до обмороков и ком. Мы продолжаем добиваться запрета продажи этих «пэков» на законодательном уровне. Это систематическое уничтожение молодежи, потому что с «пэков» дети будут «пересаживаться» на что-то более существенное, - прокомментировал председатель Республиканского совета отцов Дмитрий Чистяков.

СПРАВКА «КП»

Как понять, что ваш ребенок принимает «пэки»?

1. Шаткая походка;

2. Неадекватное поведение, резкие перемены настроения, немотивированные вспышки гнева;

3. Ребенок просит больше денег, чем обычно.

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