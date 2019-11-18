Преступную группу женщин из Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн

Организованную преступную группу женщин из Удмуртии осудили за то, что они обманом переправляли девушек в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Возглавляла группу 56-летняя женщина. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за занятие проституцией. Помогали ей дочери 32 и 39 лет. Также к делу привлекли 44-летнюю главу местного крестьянско-фермерского хозяйства. С 2011 по 2014 годы дамы успешно подыскивали в Удмуртии девочек, обещали нормальную работу и хорошие деньги, а когда те соглашались, переправляли в Королевство Бахрейн. Вот только здесь девушки понимали, что никакой «хорошей» работы не будет. Их заставляли заниматься проституцией, угрожая расправой.

За непослушание избивали

Жертв преступной группы содержали в неплохих условиях: девушки жили в сети отелей закрытого типа, их кормили, обеспечивали медобслуживание. Разрешали общаться с родными по телефону, конечно, в присутствии «хозяина». Даже изредка погулять по городу отпускали – но лишь в сопровождении сутенеров. За любое непослушание или попытку бегства - лишали «заработанных» денег и избивали.

Раскрыли группу благодаря побегу одной из несчастных, которая рассказала правоохранителям подробности вывоза девушек за границу. Также в ноябре 2016 года группа попыталась завербовать 22-летнюю ижевчанку. 16 ноября обвиняемая 44-летняя женщина на поезде «Ижевск - Москва» вывозила девушку в Бахрейн. Ее задержали сотрудники полиции.

Приговор

Суд города Воткинска (Удмуртия) признал подсудимых дам виновными в вовлечении в занятия проституцией, совершенном организованной группой, и организацию занятия проституцией с угрозой применения насилия.

Руководитель группы сутенёрш получила 6 лет и 1 месяц, ее сообщница - четыре года лишения свободы. Еще двум женщинам назначено условное наказание. Три дамы отправятся в колонию после того, как их детям исполнится 14 лет.

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- В республике пресекли канал по поставке женщин в сексуальное рабство в Королевство Бахрейн (арабское государство). Операция проводилась сотрудниками Следственного комитета России по Удмуртии совместно с сотрудниками МВД России. Уже задержаны четыре члена преступной группы, которые занимались вербовкой и перевозкой. Двоим из них предъявили обвинение (продолжение).