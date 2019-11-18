2019-11-18T19:21:45+03:00
Происшествия

Преступную группу женщин из Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн

Раскрыть преступление помогла сбежавшая девушка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: 24smi.orgФото: 24smi.org
Изменить размер текста:

Организованную преступную группу женщин из Удмуртии осудили за то, что они обманом переправляли девушек в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Возглавляла группу 56-летняя женщина. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за занятие проституцией. Помогали ей дочери 32 и 39 лет. Также к делу привлекли 44-летнюю главу местного крестьянско-фермерского хозяйства. С 2011 по 2014 годы дамы успешно подыскивали в Удмуртии девочек, обещали нормальную работу и хорошие деньги, а когда те соглашались, переправляли в Королевство Бахрейн. Вот только здесь девушки понимали, что никакой «хорошей» работы не будет. Их заставляли заниматься проституцией, угрожая расправой.

За непослушание избивали

Жертв преступной группы содержали в неплохих условиях: девушки жили в сети отелей закрытого типа, их кормили, обеспечивали медобслуживание. Разрешали общаться с родными по телефону, конечно, в присутствии «хозяина». Даже изредка погулять по городу отпускали – но лишь в сопровождении сутенеров. За любое непослушание или попытку бегства - лишали «заработанных» денег и избивали.

Раскрыли группу благодаря побегу одной из несчастных, которая рассказала правоохранителям подробности вывоза девушек за границу. Также в ноябре 2016 года группа попыталась завербовать 22-летнюю ижевчанку. 16 ноября обвиняемая 44-летняя женщина на поезде «Ижевск - Москва» вывозила девушку в Бахрейн. Ее задержали сотрудники полиции.

Приговор

Суд города Воткинска (Удмуртия) признал подсудимых дам виновными в вовлечении в занятия проституцией, совершенном организованной группой, и организацию занятия проституцией с угрозой применения насилия.

Руководитель группы сутенёрш получила 6 лет и 1 месяц, ее сообщница - четыре года лишения свободы. Еще двум женщинам назначено условное наказание. Три дамы отправятся в колонию после того, как их детям исполнится 14 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В республике пресекли канал по поставке женщин в сексуальное рабство в Королевство Бахрейн (арабское государство). Операция проводилась сотрудниками Следственного комитета России по Удмуртии совместно с сотрудниками МВД России. Уже задержаны четыре члена преступной группы, которые занимались вербовкой и перевозкой. Двоим из них предъявили обвинение (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Набивался в друзья к моему бывшему мужу»: Яна Рудковская опубликовала фото с Биланом и доцентом Соколовым
Известная продюсер вспомнила, что Виктор Батурин всегда предпочитал держаться подальше от историка, который в итоге убил и расчленил свою любовницу-студентку
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
Новости 24
Тела двух рабочих нашли под завалами грунта в Ижевске
Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих
День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске
Пожарные извещатели в 2020 году появятся в многоквартирных домах ижевчан
Новый механизм выплаты пособий обсудят в Ижевске за круглым столом
«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду
Шесть жительниц Удмуртии, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, осудили
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов
«Демо-версия зимы»: в Ижевске в ближайшие дни ожидаются морозы
Скульпторов приглашают принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов в Ижевске
37 километров теплосетей в Ижевске обновят в 2020 году
Начальника Управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках