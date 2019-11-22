Два погибших и три пострадавших: в Удмуртии столкнулись скорая и грузовик

Страшная авария произошла в Удмуртии вечером 22 ноября. На 196ом километре трассы М7 столкнулись грузовик Валдай и карета скорой помощи. В этот момент в автомобиле скорой находилось пять человек. В грузовике был лишь водитель.

Авария произошла 22 ноябряФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате аварии погибли два человекаФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: предоставлено очевидцами

Авария произошла около 21:05. По предварительной информации, водитель грузовика заснул и выехал на встречку.

- 28-летний водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где столкнулся со специализированным автомобилем скорой помощи УАЗ. В результате ДТП на месте скончался фельдшер скорой помощи, находившийся на переднем пассажирском сиденье, мужчина 88-го года рождения. Также скончалась пациентка, которую они транспортировали, женщина 50-го года рождения. Водитель скорой помощи в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение, водитель «Газели» получил травмы незначительные, от госпитализации отказался, сопровождавшая женщина, которая находилась в скорой помощи, также получила травмы, доставлена в медучреждение, - прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

В результате ДТП погибли 2 человека. Еще трое получили травмы Фото: предоставлено очевидцами

Пострадавших доставили в больницу Фото: предоставлено очевидцами

На место выехали спасатели и скорая Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

Мы приносим соболезнования родным и близким погибших.