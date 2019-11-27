2019-11-27T13:16:34+03:00
Общество

Фельдшер с десятилетним стажем из Удмуртии трагически погиб в ДТП

На ночной трассе «Газель» врезалась в машину скорой помощи
Мария ХАФИЗОВАЕкатерина АРДАШЕВАДмитрий Бикин
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Фото: предоставлены 1 отделом УГИБДД МВД по Удмуртии и администрацией Якшур-Бодьинской районной больницыФото: предоставлены 1 отделом УГИБДД МВД по Удмуртии и администрацией Якшур-Бодьинской районной больницы
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Страшное ДТП произошло в Удмуртии ночью 22 ноября: автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и на полном ходу столкнулся с каретой скорой помощи. Находившиеся в «скорой» фельдшер Николай Загребин и 69-летняя пациентка погибли на месте.

Тяжелая утрата

25 ноября в Якшур-Бодьинской районной больнице, где работал погибший врач, состоялось прощание. Мужчине было всего 30 лет, 10 из которых он проработал фельдшером на скорой помощи в родном Якшур-Бодьинском районе.

Как сообщил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, причиной автокатастрофы предположительно стало то, что водитель «Газели» уснул за рулем Фото предоставлено очевидцами

Как сообщил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, причиной автокатастрофы предположительно стало то, что водитель «Газели» уснул за рулем Фото предоставлено очевидцами

Как рассказали в администрации больницы, Николай Загребин закончил Глазовское медучилище в 2009 году и сразу был трудоустроен на должность фельдшера медицинской скорой помощи. В 2016 стал старшим фельдшером, и в этом же году был удостоен Государственной премии имени П.А. Петрова в области здравоохранения, а еще через год получил первую квалификационную категорию. Кроме основной работы Николай Загребин был заместителем председателя профкома.

Пять тысяч вызовов и сотни спасенных жизней

За десять лет этот преданный своему делу человек совершил около 5 тыс. выездов к пациентам.

- Он показал себя настоящим специалистом в своей области, - вспоминают коллеги. - Грамотно оказывал медицинскую помощь при неотложных состояниях и в самых «тяжелых» экстренных случаях. Благодаря правильным действиям Николая сотни жизней были спасены. Николай останется в наших сердцах надежным и добрым товарищем.

Фото предоставлено администрацией Якшур-Бодьинской районной больницы

Фото предоставлено администрацией Якшур-Бодьинской районной больницы

Отдавал себя семье

Николай Загребин был не просто примерным семьянином - отдавал семье всего себя, очень любил жену и двоих детей. Дом он построил сам, от фундамента до внутренней отделки. Коллеги и родные говорят: за что бы он ни брался, все получалось, многим помогал советом и делом.

- Таких людей - один на миллион! - говорят о нем друзья и соседи. - Сколько знали Колю, столько и удивлялись. Он успел сделать в жизни все - построить дом, посадить дерево, родить сына и дочь. Одного не успел: пожить для семьи, для нас.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших.

Желающие могут помочь семье Николая Загребина материально. Средства можно перевести на имя Ивана Михайловича Загребина (отец погибшего) на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7(904)313-70-05

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ИСТОЧНИК KP.RU

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