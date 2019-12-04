«89 единиц техники и гололед»: Как Ижевск переживает снегопады

Начало декабря выдалось снежным - вот уже несколько дней город засыпает белым. По данным гидрометцентра России, снегопады продолжатся. Как Ижевск сражается со стихией?

Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

По данным городской администрации, 4 декабря на борьбу со снегом вышли 89 единиц техники (накануне, 3 декабря, в городе работали 86 машин).

Расчистка тротуаров в Октябрьском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

В числе запланированных на 4 декабря работ:

- расчистка тротуаров, зон пешеходных переходов на ул. Ленина, 30 лет Победы, Береговая, 50 лет Пионерии, К. Маркса, Шумайлова, Щорса;

- вывоз снега на ул. Ленина, Новоажимова;

- расширение проезжей части на ул. Камбарская, 40 лет Победы, Союзная, 9-е Января, Дзержинского, Шабердинском тракте;

- сбор несанкционированной рекламы на улицах Устиновского района;

- формовочная обрезка деревьев на ул. Краева;

- устранение дефектов дорожного полотна на ул. Краева.

Расчистка улиц в Ленинском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

- Дорожные службы, молодцы. Основные артерии города прочищены, к обеду большая часть тротуаров и дорог почищены. Недоработки есть, но на общем фоне не так сильно заметны, - написал Артем.

- Не чищен тротуар вдоль поликлиники Ижмаш, идущий к переулку Спартаковскому, - написали в группе «Благоустройство Ижевска».

- На Молодежной остановку обсыпали реагентами так, что образовалась огромная лужа, - пишет Светлана.

- Вопрос администрации города, по всему городу сплошной гололёд, понимаю погодные условия, но может можно как- то исправить положение. Каждый день боюсь сломать ноги, очень скользко, скоро видать придется наждачку к обуви приклеивать. Я не за себя переживаю! Я упаду встану, просто дело в том что я жду ребенка, за это переживаю, а каждый день я хожу за сыном в садик, для меня это такая нагрузка, - поделилась одна из жительниц города.

Немного о дорожной обстановке

На данный момент пробки в Ижевске составляют 4 балла, движение затрудненно только на нескольких улицах Фото: яндекс карты

ДТП на Воткинском тракте Фото: Ринат Галимов

ДТП на улице Бородина Фото: Елена Гоцман

Фото: Сергей Кузнецов

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СНЕГ?

Если вы обнаружили где-то завал снега или гололед, звоните по следующим телефонам:

072 (с мобильного – 998-072) – диспетчерская

78-72-78 – служба благоустройства и дорожного хозяйства Раздел «Сделаем Ижевск лучше» на сайте.

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Очередное потепление ожидается в Удмуртии. Прогноз на ближайшие дни уже на сайте