«89 единиц техники и гололед»: Как Ижевск переживает снегопады
Начало декабря выдалось снежным - вот уже несколько дней город засыпает белым. По данным гидрометцентра России, снегопады продолжатся. Как Ижевск сражается со стихией?
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
По данным городской администрации, 4 декабря на борьбу со снегом вышли 89 единиц техники (накануне, 3 декабря, в городе работали 86 машин).
Расчистка тротуаров в Октябрьском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
В числе запланированных на 4 декабря работ:
- расчистка тротуаров, зон пешеходных переходов на ул. Ленина, 30 лет Победы, Береговая, 50 лет Пионерии, К. Маркса, Шумайлова, Щорса;
- вывоз снега на ул. Ленина, Новоажимова;
- расширение проезжей части на ул. Камбарская, 40 лет Победы, Союзная, 9-е Января, Дзержинского, Шабердинском тракте;
- сбор несанкционированной рекламы на улицах Устиновского района;
- формовочная обрезка деревьев на ул. Краева;
- устранение дефектов дорожного полотна на ул. Краева.
Расчистка улиц в Ленинском районе Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
- Дорожные службы, молодцы. Основные артерии города прочищены, к обеду большая часть тротуаров и дорог почищены. Недоработки есть, но на общем фоне не так сильно заметны, - написал Артем.
- Не чищен тротуар вдоль поликлиники Ижмаш, идущий к переулку Спартаковскому, - написали в группе «Благоустройство Ижевска».
- На Молодежной остановку обсыпали реагентами так, что образовалась огромная лужа, - пишет Светлана.
- Вопрос администрации города, по всему городу сплошной гололёд, понимаю погодные условия, но может можно как- то исправить положение. Каждый день боюсь сломать ноги, очень скользко, скоро видать придется наждачку к обуви приклеивать. Я не за себя переживаю! Я упаду встану, просто дело в том что я жду ребенка, за это переживаю, а каждый день я хожу за сыном в садик, для меня это такая нагрузка, - поделилась одна из жительниц города.
Немного о дорожной обстановке
На данный момент пробки в Ижевске составляют 4 балла, движение затрудненно только на нескольких улицах Фото: яндекс карты
ДТП на Воткинском тракте Фото: Ринат Галимов
ДТП на улице Бородина Фото: Елена Гоцман
Фото: Сергей Кузнецов
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СНЕГ?
Если вы обнаружили где-то завал снега или гололед, звоните по следующим телефонам:
072 (с мобильного – 998-072) – диспетчерская
78-72-78 – служба благоустройства и дорожного хозяйства Раздел «Сделаем Ижевск лучше» на сайте.
ЧТО С ПОГОДОЙ?
Очередное потепление ожидается в Удмуртии. Прогноз на ближайшие дни уже на сайте
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»