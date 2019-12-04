Очередное тепло придет в Удмуртию в выходные
В Удмуртию придет очередная волна тепла. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
В среду, 4 декабря и четверг, 5 декабря, ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -8…-13 градусов ночью и -5…-10 градусов днем.
В ночь с 5 на 6 декабря ожидается прохождение теплого фронта. 6 декабря, в пятницу, температура днем +1...+2 градуса, ночью 0…+1 градусов, небольшой снег, местами мокрый, усилится ветер до 15 м/с. На дорогах снежные заносы и накат.
В выходные синоптики обещают теплую погоду, температура днем в среднем -1 градус, ночью -3 градуса, возможен дождь.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Численность населения в Удмуртии продолжает снижаться.
- И снова две жертвы телефонного мошенника лишились крупных сумм.
- Сколько елочных базаров откроется в Ижевске.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»