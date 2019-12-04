2019-12-04T11:05:29+03:00
Общество

Очередное тепло придет в Удмуртию в выходные

При этом усилится ветер
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртию придет очередная волна тепла. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

В среду, 4 декабря и четверг, 5 декабря, ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -8…-13 градусов ночью и -5…-10 градусов днем.

В ночь с 5 на 6 декабря ожидается прохождение теплого фронта. 6 декабря, в пятницу, температура днем +1...+2 градуса, ночью 0…+1 градусов, небольшой снег, местами мокрый, усилится ветер до 15 м/с. На дорогах снежные заносы и накат.

В выходные синоптики обещают теплую погоду, температура днем в среднем -1 градус, ночью -3 градуса, возможен дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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