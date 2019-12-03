Больше не окрыляет: как ижевчане относятся к запрету энергетиков для подростков

28 ноября депутаты Госсовета Удмуртии проголосовали за запрет продажи тонизирующих напитков подросткам. Внесенные в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Разбираемся, насколько и чем именно напиток опасен для неокрепшего детского организма и как к запрету относятся эксперты и родители.

ОТ АРИТМИИ ДО ЗАДЕРЖКИ РОСТА

Обычно под энергетиками понимают тонизирующие напитки, в составе которых много кофеина. Такие пьют, когда хочется «взбодриться», а чашка эспрессо уже не помогает. Но в последнее время подростки стали пить их как «газировку». Врачи уверены, ни к чему хорошему, особенно для растущего организма, это не приведет.

– Энергетики – принципиальное зло, независимо от дозы, – уверен Алексей Яковлев, врач-терапевт 2 ГКБ. – Ни один энергетик не дает внешней энергии, а только тратит собственную энергию организма. Ту, которую мы накопили. Напиток состоит из высокой концентрации глюкозы и какого-нибудь активатора. В частности, кофеина – это препарат, повышающий давление. В медицине он так и используется. Разовый прием, вероятнее всего, не принесет ухудшения, а регулярный – приведет к истощению нервной и сердечно-сосудистой систем. Самый большой вред энергетиков в развитии диабета и гипертонии.

Согласны с коллегой и врачи детские.

– Организм подростка активно формируется, и его сердечно-сосудистая система испытывает достаточно сильную нагрузку, которую энергетики усугубляют, – говорит врач-педиатр Валентина Шикалова. – Их употребление чревато для ребенка развитием аритмии или тахикардии. Кроме того, есть данные, что у подростков, регулярно употребляющих энергетические напитки, нарушается гормональный фон и наблюдается задержка роста. Не говоря уж об истощении нервной системы. Энергетики дают короткий бодрящий эффект, а вот дальнейшие последствия совершенно обратные.

Самый большой вред энергетиков – в развитии диабета и гипертонии

МНОГО ЗАПРЕТОВ?

С нового года эта проблема перестанет быть актуальной для подростков Удмуртии. Несовершеннолетним запретят продажу энергетиков, в том числе во всех местах, где потенциально может оказаться сразу много детей: в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, в торговых автоматах, так как доступ к ним детей не поддается контролю.

За последнее время это уже не первый запрет для подростков: ранее им уже наложили «табу» на покупку вейпов и посещение кальянных. Поэтому мы решили узнать у юриста, не ущемляют ли такие частые запреты права несовершеннолетних:

– Если действительно это обоснованно, если проведены определенные научные мероприятия, которые выявили наличие вредных веществ, влияющих на здоровье подростков, тогда я, конечно, согласен. Но мы в данном случае не знаем, какие были проведены исследования или не были проведены, – поделился мнением адвокат Максим Белковыльский. – Я думаю, органам власти стоит больше указывать на причины запретов. Если проведено исследование, надо его публиковать, чтобы было ясно, чем мотивирован запрет.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ПРОДАЖУ?

Штраф за продажу несовершеннолетним для граждан – от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

А ЧТО ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ?

Мы пообщались с родителями подростков. По их словам, проблема действительно есть, и очень хорошо, что о ней задумались уже сейчас. Хотя такое мнение разделяют не все.

Светлана, мама двоих детей:

– Нашей дочери 10 лет. В этом возрасте популярны другие напитки – кола, фанта. Поэтому для нашей семьи эта тема неактуальна. По крайней мере пока. Что касается запрета продавать энергетики, думаю, это правильное решение. Хотя тот, кто очень хочет, всегда найдет способ, как купить запрещенный напиток.

Наталья, мама 10-летнего мальчика:

– Меня пока это не коснулось: обычно энергетики пьют дети постарше. Конечно, вредно постоянно стимулировать мозг различными веществами. Но я отношусь к этому закону как к полумере, и было бы лучше вообще энергетики запретить. Если ребенок не видит продукт, то он и не хочет его попробовать.

Светлана Юферова, мама мальчика:

– Для меня это тема очень болезненна, слава богу, что запретят. Среди детей это стало модным. В прошлом году у своего ребенка нашла банку. Поговорила с ним. Ему было стыдно. Больше не видела. Но понимаю, что если все дети пьют, сложно ребенку доказать, что это вредно. Поэтому я за этот закон, но сомневаюсь, что будет соблюдаться. Не будет проверок и больших штрафов – будут продавать.

Вера, мама 17-летней девушки:

– Энергетики – это очень вредно! Все считают, что это безопасно и не вредит здоровью, а на самом деле это огромная нагрузка на сердце. Хочется верить, что теперь станет лучше. Но это зависит от ответственности производителей: они могут изменить пару слов в формулировке товара или в составе и тем самым обойдут закон. А еще продавцы могут не спросить документ у покупателя и не убедиться, что продают напиток взрослым.

ЗНАЙ!

- Энергетик – это мощный стимулирующий препарат. В некоторых европейских странах его относят к лекарственным препаратам и купить такие можно только в аптеке.

- Энергетики нельзя пить лицам моложе 18 лет, а также пожилым, гипертоникам, беременным, людям с нарушениями нервной и сердечно-сосудистой системы.

- В мире ежегодно фиксируется несколько смертельных случаев среди детей, которые связывают именно с употреблением энергетических напитков.

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