«Мы сказали ему, что мама спит»: соседи рассказали о спасении малыша, найденного с мертвой матерью в Ижевске

Несколько дней назад в одной из квартир Ижевска обнаружили погибшую женщину и ее 2-летнего ребенка. Малыш несколько дней провел рядом с телом матери и чудом не умер. «Комсомолке» удалось пообщаться с соседями, которые рассказали о трагедии.

СКРЫВАЛАСЬ ОТО ВСЕХ?

- Они жили вдвоем - 41-летняя Вера* и ее сынишка. Он с детства был худой, почти не разговаривал, мать его по улице все время на коляске возила, бегал, наверное, только дома, - рассказывают соседи. - Вера не работала, жила на пособие, да и брат помогал деньгами. Родители у нее уже умерли, оставили им с братом трехкомнатную квартиру и дом на Татарбазаре: живите! Но не жилось…

По словам соседей, коммуналку Вера не платила, у нее были долги.

- Она от всех и скрывалась поэтому, к ней стучатся - она не открывает. Когда был муж, он хотя бы периодически работал. Но они выпивали, народ постоянно ходил… Не знаем точно, что там у них происходило, но папу этого ребенка посадили. Кроме этого ребенка у Веры было еще двое - их забрали в детдом. Старший уже работает и по мере сил помогает семье.

На этой лестничной площадке находится квартира, в которой проживала погибшая с сыномФото: Архив КП

Некоторое время назад - точные даты никто не называет - Вера сильно заболела. На вопросы соседей женщина ответила, что у нее обнаружили пневмонию.

- Я ей говорила: иди в больницу, - рассказывает соседка. - И она, видимо, куда-то обращалась. Не знаю, почему ее не положили, ведь на тот момент могли запросто госпитализировать вместе с ребенком.

В последний раз женщину видели в середине ноября. Вера попросила денег в долг - на лекарства и мобильную связь. И перестала показываться. Разве что в квартире все время горел свет.

- Мы подумали, что она уехала к родне, а свет просто забыла выключить, - объясняют соседи. - Она и раньше могла неделями не появляться дома.

РЕБЕНОК ТИХОНЬКО ПЛАКАЛ

Но на всякий случай соседи все-таки вызвали участкового - попросили проверить соседку и ее ребенка. Попыталась попасть в квартиру и медсестра, которую вызвала, видимо, сама Вера. Однако дверь им никто не открыл. А вскрыть квартиру никто не решился.

В понедельник, 9 декабря, около 15 часов пришло уже несколько полицейских. Их вызвала дочь Вериной подруги, которая раньше часто присматривала за младшим ребенком. Соседи настояли на вскрытии двери, вспомнив о недавней трагедии в Можге, когда мать и ребенок были найдены в квартире мертвыми.

- Тут же с полицейскими приехал брат Веры. Он, видимо, уже приезжал на той неделе, но попасть в квартиру не смог, - вспомнила соседка.

По словам соседей, ребенок Веры был очень тихим и слабым. Они никогда не слышали, чтобы мальчик плакалФото: Архив КП

Когда квартиру вскрыли, в квартире обнаружили Веру с сыном, они были укрыты одеялом. Замерзший и ослабленный ребенок лежал рядом с мертвой матерью. Предположительно, он провел рядом с телом около 5 дней. В квартире был открыт балкон.

- Минут 40 дверь вскрывали, потом снова к нам пришли, принесли ребенка, - говорит одна из жительниц. - Помогите, говорят, одеть. Он был совсем голый. Вся одежда у него есть, но нам не разрешили ничего из квартиры брать. Полицейская села у нас с этим ребенком, а я нашла для него вещи. Напоили его теплой водой.

- Когда его сюда принесли, - вспоминает другая женщина, - начали смотреть, прослушивать, он все: «Мама! Мама!» И слезки на глазах… А потом ему сказали: мама спит. И он довольный, что его согрели, взяли на руки... Мы ему ножки растерли, одели. Он так радовался.

В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении Республиканской инфекционной клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К сожалению, пресс-служба следственного управления СК Удмуртии пока не дает официальных комментариев по данной ситуации. Мы пытались проверить, соответствует ли действительности информация о долгах, но в управляющей компании не смогли предоставить эту информацию. Представители комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района также отказалась от комментариев.

Тем временем пресс-служба Минсоцполитики сообщает, что по распоряжению Главы Удмуртии в подомовой обход семей включена дополнительная категория. С 9 декабря проверяют семьи, воспитывающие детей-инвалидов и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Соцработники выясняют, в каких условиях проживают дети и собирают контакты ближайших родственников, с которыми можно связаться в случае необходимости. По результатам в стандарты социальных услуг, которые предоставляются семьям, будут вноситься изменения.

*Имя погибшей изменено.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».