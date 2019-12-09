2019-12-09T22:45:14+03:00
Общество

«Успели»: 2-летнего ребенка в Ижевске спасли во время проверок после смерти подростка с ДЦП

Мама малыша умерла 5 дней назад
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске по поручению главы Удмуртии по всей республике прошли проверки квартир, где могут происходить ситуации схожие с трагедией в Можге. Одна такая проверка в Ижевске помогла спасти двухлетнего малыша. Об этом сообщил Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

- Представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии 5 дней назад, - написал глава республики.

Также Александр Владимирович обратился ко всем жителям республики.

- Если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала - не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь, - заключил глава региона.

Напомним, 6 декабря в Можге нашли тела 51-летней матери и 13-летнего подростка, который страдал тяжелой формой ДЦП. Как выяснилось женщина скончалась от болезни, а больной ребенок провел у ее трупа около недели и сам скончался от переохлаждения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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