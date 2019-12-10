Трагедия в Удмуртии: можно ли было предотвратить гибель подростка с ДЦП?

Страшная трагедия не оставила равнодушными не только жителей Удмуртии, но и всей страны. 6 декабря в одной из квартир города Можги были обнаружены тела женщины и ее сына-инвалида. По предварительным данным следственного управления СК региона, смерть ребенка наступила сутками раньше в результате переохлаждения. 13-летний подросток несколько дней находился возле мертвой матери и не мог позвать на помощь.

Когда заметили?

В настоящий момент пока достаточно сложно восстановить верную хронологию событий. В частности, мы не получили точного ответа на вопрос, кто и когда первым забил тревогу.

В Удмуртии двое детей провели несколько дней с умершими матерями 00:00 00:00

По информации Минсоцполитики обращение в правоохранительные органы было направлено 3 декабря. Как объяснила министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова посещали дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Таким образом, соцработник должен был появиться у дверей квартиры 2 декабря и уведомить начальство, что ему не открывают. Тогда получается, что полицию привлекли на следующий день.

С другой стороны, по данным следствия, сообщение в оперативные службы поступило лишь вечером 6 декабря, причем, от педагогов, которые ходили заниматься с подростком. Вместе с тем, жители дома утверждают, что полицейские приезжали несколько раз и опрашивала соседей, но вскрыть дверь не могла, потому что искала ближайшую родню погибших.

Упущенное время

Так можно ли было вскрыть квартиру раньше? Как прокомментировали в пресс-службе МВД, сотрудники полиции имеют право проникать в жилые помещения только для спасения жизни граждан и (или) их имущества, а также в ряде случаев, предусмотренных судом: если произошло преступление или несчастный случай.

- При необходимости сотрудники полиции имеют право произвести взлом запорных устройств самостоятельно, либо вызвать для этих целей спецслужбы, - пояснило ведомство. - В случаях, если имеется угроза жизни и здоровью граждан, взлом двери осуществляется экстренно. О проникновении в помещение уведомляется прямой руководитель сотрудника, после чего осуществляется вход в помещение.

В этом доме проживали погибшие мать и сынФото: Архив КП

Что же мешало принять экстренные меры? Юридические тонкости объясняет Максим Белоковыльский, адвокат Первомайской коллегии адвокатов горда Ижевска.

- По Конституции Российской Федерации жилище человека неприкосновенно, - говорит он. - Если нет конкретных данных, что жизни и здоровью людей, проживающих в квартире, что-то угрожает, сотрудник правоохранительных органов или МЧС никогда не взломает дверь. При подозрениях, что присутствуют признаки преступления или происшествия – запах тления, крики – квартиру могут вскрыть. Но затем суд обязательно проверяет, были ли тому законные основания. Если выяснится, что сотрудник полиции проник в квартиру без оснований, его привлекут к ответственности. К сожалению, подробного списка признаков, на которые может ориентироваться полиция, принимая решения о проникновении в закрытое жилое помещение, наше законодательство не содержит. Но, как правило, если человек несколько дней не выходит – это не основание для вскрытия двери. Он может просто уехать куда-то и ни перед кем не обязан отчитываться.

Следствие покажет

Так можно ли было предотвратить трагедию? И действительно ли со вскрытием двери «протянули»? Или в свидетельства закралась ошибка, например, жители спутали с полицейскими соцработников? На вопросы ответит следствие. Оно должно будет установить все обстоятельства произошедшего, а также определить, действительно ли трагедия стала результатом халатности и какую структуру обвинять.

Проверка ведется в отношение органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Возможно, по ее итогам будут приняты какие-то изменения в правилах содействия семьям с детьми-инвалидами.

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