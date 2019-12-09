В Можге простились с погибшими 13-летним ребенком и его матерью

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-09T15:49:59+03:00

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В Можге (Удмуртия) простились с погибшими 13-летним ребенком и его 51-летнтней матерью. Всего в траурной церемонии приняло участие около 70 человек.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на главу Можги Михаила Трофимова, город полностью взял на себя организацию похорон погибших матери и сына. Муниципальные организации помогли с проведением церемонии погребения, а также поминального обеда. Предприятия Можги обеспечили транспортом. Было организовано отпевание в церкви. Всего на похороны пришли более 70 человек – это соседи, знакомые, работники муниципальных служб, жители города.

Напомним, о трагедии стало известно 7 декабря. Оказалось, 6 декабря в одном из домов в Можге обнаружили два тела – 13-летнего подростка и его 51-летней матери. Как выяснилось позже, женщина скончалась еще неделю назад, а мальчик с тяжелой формой ДЦП скончался от переохлаждения (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU