Тельцы съездят за границу, а Стрельцы закроют ипотеку

Овен

С начала года и до марта приоритетом для вас будет работа. Строительство и производство, управление, все проекты, связанные со сферой развлечений и интернет – те сферы, в которых вы проявите себя наиболее ярко. С 15 мая до 20 июня о себе могут напомнить прошлые привязанности, а также начнутся любовные отношения. Они не получат продолжения, зато отношения, начатые в ноябре, получат бурное развитие. Со второй половины июля по первую декаду октября опасайтесь проявления самонадеянности, чрезмерной активности, любых форм агрессии и конфронтации.

Телец

В этом году продолжится ваше взаимодействие с интернет-сферой. Оно достигнет апогея в марте и принесет вам как прибыль, так и просто приятное общение. В этом году Тельцам предстоит много учиться и познавать новое. Очень полезными и приятными окажутся путешествия за границу, особенно те, которые придутся на период до середины апреля. В мае-июне откажитесь от новых вложений и способов заработка, можно сильно просчитаться. С 15 октября сконцентрируйтесь на работе над ошибками и анализе партнерских отношений.

Близнецы

В первые месяцы нового года актуальными для вас станут вопросы наследования, страхования и других путей получения прибыли не от трудовой деятельности. Особенно удачным в этом (и других) отношениях будет апрель. А с середины мая по середину июня следует избегать любых обольщений: как исходящих от вас, так и в вашу сторону. А еще 2020 год даст вам возможность разобраться в самом себе: с мая и до конца года у вас будет возможность изменить что-то глубинное в себе. Поможет в этом самоанализ ваших отношений с окружающими.

Рак

С начала года и вплоть до середины апреля лейтмотивом вашей жизни будут отношения с партнером(-ами). Возможны озарения и новые открытия в сфере брачного или делового партнерства и в целом во взаимоотношениях. В период с августа по ноябрь могут обостриться противоречия между вашей гражданской позицией и карьерой или между карьерой и партнером. В любом случае жизнь хочет, чтобы вы сделали какие-то выводы. Кстати, если планируете отпуск, то лучший период для поездки за рубеж – со второй половины мая и до сентября.

Лев

С января по март на вас навалятся служебные и домашние обязанности. Чтобы не утонуть в этом круговороте и сохранить силы и время для чего-то еще, тщательно анализируйте, какие задачи нужно сделать обязательно, а от чего можно и отказаться. В апреле и сентябре-октябре в отношениях с партнером вас ждут «экзамены». Успешно ли вы их сдадите или нет, во многом зависит от итогов 2019 года и того, какие результаты в этой сфере вы получите в 2020 году. Но и для отдыха найдется время! Август – хорошее время чтобы създить в заграничный отпуск или погостить на родине, если вы на ней не проживаете.

Дева

В этом году Девам предстоит решить вопрос духовной составляющей в отношениях с партнером. Причины, по которым такой вопрос вообще возникнет, могут быть различными: настоятельная необходимость избавиться от каких-либо иллюзий, потребность внести в отношения нотки энтузиазма и вдохновения и другие. Если вопрос так и останется нерешенным, Девы рискуют получить в отношениях массу запутанных ситуаций, обман и отчуждение. А проработка вопроса сулит более глубинное понимание процессов, происходящих не только в личной жизни, но и в обществе в целом.

Весы

Весь год и особенно в первом квартале актуальными будут вопросы семьи и кровных уз. Если вы давно планировали покупку недвижимости, то в марте это будет сделать легче всего. Особенно удачным и плодотворным будет год для тех представителей знака, которые заняты в сфере правосудия. Остальных предупреждаем: в этом году высока вероятность столкнуться с заблуждениями по поводу ваших партнеров. Не рубите с плеча и не занимайте обвинительную позицию, можете ошибиться. Ищите компромисс, будьте открытыми для решения любых вопросов.

Скорпион

В январе Скорпионы будут полны вдохновения и приятного предвкушения от 2020 года, но уже в феврале придется плотно взяться за работу. В делах амурных есть два важных периода: март (в это время могут зародиться длительные романтические отношения) и май (симпатии, появившиеся в этот период, окажутся просто интрижкой). В сентябре ждите дивидендов от активного взаимодействия с бизнес-партнерами. А к середине октября четко разделите и пропишите обязанности с деловыми партнерами и даже родственниками во избежание недоразумений.

Стрелец

Ваша активность и романтичный настрой в январе могут принести ощутимые дивиденды. Вообще вопрос финансов будет актуальным весь год и особенно в первые месяцы. С апреля по июнь о себе напомнят прошлые любовные отношения или старые шаблоны поведения в новых, но не стоит придавать этому большого значения: неудачное время для начала романов. С августа по ноябрь нужно будет энергично решать финансовые вопросы. Это могут быть конфликтные ситуации, но вместе с тем период хорош для закрытия старых долгов, например, кредитов или ипотеки.

Козерог

С января по апрель Козерогов ждет водоворот из событий и переживаний. Такой напряженный период, несмотря на свою сложность, благотворно скажется на вашем состоянии. И будьте внимательны, используйте все шансы, которые дает вам судьба. В мае после интенсивной городской жизни очень приятно будет устроить отдых на природе. В сентябре и октябре представителям этого знака придется искать баланс между двумя полюсами: хобби и личной жизнью с одной стороны и карьерой – с другой. Звезды советуют поставить в приоритет карьеру.

Водолей

Много работы и необходимость самоанализа – эта тенденция 2019 года будет давлеть над Водолеями вплоть до марта 2020. Но завершить эти задачи необходимо, тогда вы откроете для себя все преимущества нового года. Февраль будет полон романтических настроений. Не препятствуйте им, они подарят вам вдохновение на год вперед! А вот в мае-июне на симпатии лучше не отвлекаться. И кстати, не делайте необдуманных покупок в этот период. А в ноябре-декабре уделите внимание здоровью и обязательно проверьте сердечно-сосудистую систему.

Рыбы

Период с января по март будет эффективен для Рыб в части работы над собой. Приветствуются любые усилия в этом направлении: работа с психологом, профилактика здоровья, смена стиля и занятия по самопрезентации и самопиару. Весь год активна тема поиска единомышленников для будущих проектов. Вас ждет появление новых друзей. А период с июля по сентябрь неблагоприятен в плане заработка, трат и вложений. Стоит быть осмотрительным и отложить эти вопросы до лучших времен. Карьеризм и ударный труд в этом году Рыбам скорее навредят, чем помогут.

Астропсихолог Эльза Абзалова

- Составление и анализ вашего личного гороскопа. - Вопросы самореализации и совместимости в любви. - Прогнозы. Группа «ВКонтакте» vk.com/club88452326. Тел. 8-909-713-55-33 (WhatsApp*)

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