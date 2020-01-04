2020-01-04T13:52:47+03:00
Происшествия

В Удмуртии восемь человек пострадало и один ребенок погиб в ДТП

Четверо из пострадавших - дети
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/votkinsk18rusФото: vk.com/votkinsk18rus
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В пятницу, 3 января, на 6 километре объездной дороги города Воткинска в Удмуртии произошло страшное ДТП. Как сообщает МВД по Удмуртии, водитель автомобиля «Пежо» – женщина, 1991 года рождения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате ДТП погиб двухлетний ребенок, находившийся в «Пежо». Травмы получили еще восемь человек. Как сообщает группа ВГГС в «ВКонтакте», четверо из них также являются детьми.

Фото: vk.com/votkinsk18rus

Фото: vk.com/votkinsk18rus

В комментариях очевидцы предположили, что погибший малыш возможно не был пристегнут. Также они отметили, что аварии на данном участке дороги случались и раньше.

МВД по Удмуртской Республике предупреждает водителей о сложных погодных условиях и рекомендует быть предельно внимательными на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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