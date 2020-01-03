64 пьяных водителя выявлено в Удмуртии за 3 дня

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:01:11+03:00

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В период с 31 декабря прошлого года по 2 января 2020 сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Удмуртии были выявлены 64 водителя с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Нерадивых водителей задержали. А в ГИБДД предупредили о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения и привели неутешительную статистику:

- В период с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года на дорогах республики произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибло, 23 участника дорожного движения получили травмы. Основными видами ДТП явились: наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU