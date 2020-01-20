2020-01-20T11:45:57+03:00
Общество

Будут ли «штурмовать» школы и отменят ли первые классы: в Ижевске стартовала кампания по записи первоклашек

«Комсомолка» ответила на вопросы родителей
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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15 января официально стартовала капания по записи детей в первые классы. Придется ли родителям снова «штурмовать» школы? Будут ли браться и сестры учиться вместе? Отвечаем на вопросы родителей.

По предварительным данным, в 2020 году по всей Удмуртии в школу впервые пойдут 23,5 тысячи ребят. 11 тысяч из них – в Ижевске. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова успокаивает: мест в учебных заведениях хватит всем. Но запись в лицеи и гимназии будет ограниченной.

В лицеях не будет первых классов?

– Постепенно мы будем уходить от первых классов в «топовых» школах, чтобы было возможно на законных основаниях с 5-го класса, как в других регионах, делать отбор по тому или иному направлению. Тогда бы ребята с 1 по 4 класс учились абсолютно безболезненно. Но в 2020 году лицеи еще будут набирать первые классы, – пояснила Светлана Болотникова.

Когда точно начнется запись?

В декабре в школах уже прошли собрания для родителей будущих первоклассников, где им объяснили, когда и как правильно подать заявление.

Вот так «штурмовали» лицей в мкрн «Столичный» в 2019 году. Родители занимали очередь с ночи, а все родственники подавали параллельно заявление через интернет Фото: Оксана Усик

Вот так «штурмовали» лицей в мкрн «Столичный» в 2019 году. Родители занимали очередь с ночи, а все родственники подавали параллельно заявление через интернет Фото: Оксана Усик

На сайте республиканского Минобраза уже опубликованы графики начала приемных компаний в школах города. Также эту информацию можно посмотреть на официальных сайте интересующей вас школы.

Запись по месту жительства продолжится до 30 июня, с 1 июля по 30 сентября на оставшиеся места смогут записаться дети, проживающие на незакрепленных за школой территориях.

А что с записью через госуслуги?

В прошлом году многие родители жаловались: им пришлось идти стоять в живой очереди, потому что электронная запись через портал госуслуг не работала.

По словам министра информатизации и связи региона Тимура Меджитова, в этом году сбоев не будет: система выстроена для избегания перегрузок. В один день только один родитель сможет записать одного ребенка в одну школу.

Братья и сестры будут учиться вместе?

С 2020 года преимущественное право на зачисление в 1 класс будут иметь те дети, братья и сестры которых уже учатся в этой школе. Необходимое условие – единая прописка и подтверждение родства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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