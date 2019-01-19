2019-01-19T08:18:23+03:00
Общество

В Ижевске родители первоклассников выстроились в очередь, чтобы записать ребенка в школу

Они простояли всю ночь на улице
Ирина БУРЦЕВА
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Ситуация около лицея в Ижевске на момент 23.00. Фото: Анна Коробова-МаксимоваСитуация около лицея в Ижевске на момент 23.00. Фото: Анна Коробова-Максимова
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В Ижевске начинается ажиотаж по поводу записи ребенка в первый класс. Как сообщают жители, некоторые простояли в очереди всю ночь, чтобы попасть в заветное учреждение. Например, вот такая ситуация была в 19.40 около республиканского лицея-интерната (школа «Столичный»).

Фото: Оксана Усик

Фото: Оксана Усик

К 22.00 людей стало гораздо больше и уже сформировалась очередь. Напомним, что там запись началась в 9.00 утра.

Фото: Оксана Усик

Фото: Оксана Усик

Зачислять ребенка в лицей можно с любого района, приоритет имеют те, кто проживает в микрорайоне «Столичный». В этом году наберут пять первых классов, которые будут учиться в здании лицея, еще два класса будут обучать на базе школы № 7.

Кстати, аналогичная ситуация с очередями в лицей была в Ижевске и в прошлые года.

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В одной из ижевских школ родители почти сутки стояли в очереди, чтобы записать ребенка в 1 класс. А в другом лицее они брали хитростью: мамы вооружились списками детей, которые прошли здесь подготовительные курсы и получили хорошие рекомендации. Рассказываем, на какие еще ухищрения приходится идти ижевским родителям, чтобы их чадо попало в школу.

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