2020-01-19T13:48:46+03:00
Общество

Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания

Купель на городском пруду начали готовить еще 17 января
Наталья Сорокина
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В этом году из-за теплой погоды в нескольких городах Удмуртии решили не эксплуатировать купели. Комиссия выявила, что толщина льда снизилась и появились промоины у берега. Так крещенские купания отменили в Глазове, на реке Кама в селе Нечкино и на пруду в селе Варзи-Ятчи.

В столице Удмуртии купания не отменили. Иордань на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска. Купель традиционно разместили в районе городского пляжа рядом с береговой линией. В этом году толщина льда составила 45 сантиметров, что отвечает требованиям безопасности, а глубина иордани - не более 1,3 метра.

Как прошли крещенские купания - смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У жителя Санкт-Петербурга похитили деньги во время пребывания в Удмуртии
Три детских сада Удмуртии победили во всероссийском конкурсе
Назначен новый замминистра Минспорта Удмуртии
Более 1900 нарушений по дизайн-коду зафиксировали в 2019 году в Ижевске
Сотрудники 8 детских садов в Удмуртии работали без психиатрического освидетельствования
Женщину госпитализировали после пожара на ул.Школьной в Ижевске
Жилой дом загорелся в центре Ижевска
В Удмуртии за нарушение в учете древесины оштрафован директор одного из профильных предприятий
Удмуртия планирует взять кредит 3,5 млдр рублей
Проезд по улице Щорса ограничат в Ижевске 20 по 25 января
Со счастливым концом: собака, отобранная у живодеров в Удмуртии, обрела любящую семью
Что делать ижевчанам, если в квартире слишком жарко?
Заместитель Главы Юкаменского района Удмуртии выплатит штраф
Автомобиль должника из Башкортостана был найден в Ижевске
Эксперт: ремонт домов после потопа в одном из сел Удмуртии обойдется в полмиллиона рублей
Временные дорожные знаки установят в Ижевске на время работы снегоуборочной техники
Еще в двух местах в Удмуртии нельзя будет окунуться в прорубь
«Служебный роман» - первый, «Гарри Поттер» - второй: самые популярные новогодние фильмы
В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида
На улице Холмогорова в Ижевске включили воду
Двухлетний ребенок, которого нашли в Ижевске рядом с телом матери, выжил благодаря медсестре
Пельменный забег и удмуртские мифы: какие нововведения ждут фестиваль «Всемирный день пельменя» в 2020 году
«Лед на катке может быть неровным»: каток в парке имени Кирова в Ижевске начал подтаивать