Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания
В этом году из-за теплой погоды в нескольких городах Удмуртии решили не эксплуатировать купели. Комиссия выявила, что толщина льда снизилась и появились промоины у берега. Так крещенские купания отменили в Глазове, на реке Кама в селе Нечкино и на пруду в селе Варзи-Ятчи.
В столице Удмуртии купания не отменили. Иордань на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска. Купель традиционно разместили в районе городского пляжа рядом с береговой линией. В этом году толщина льда составила 45 сантиметров, что отвечает требованиям безопасности, а глубина иордани - не более 1,3 метра.
Как прошли крещенские купания - смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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