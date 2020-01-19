Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания

В этом году из-за теплой погоды в нескольких городах Удмуртии решили не эксплуатировать купели. Комиссия выявила, что толщина льда снизилась и появились промоины у берега. Так крещенские купания отменили в Глазове, на реке Кама в селе Нечкино и на пруду в селе Варзи-Ятчи.

В столице Удмуртии купания не отменили. Иордань на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска. Купель традиционно разместили в районе городского пляжа рядом с береговой линией. В этом году толщина льда составила 45 сантиметров, что отвечает требованиям безопасности, а глубина иордани - не более 1,3 метра.

Как прошли крещенские купания - смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров