2020-01-17T16:28:13+03:00
Общество

Еще в двух местах в Удмуртии нельзя будет окунуться в прорубь

Речь идет о селе Нечкино и пруде в селе Варзи-Ятчи
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Из-за теплой погоды в Удмуртии решено не эксплуатировать купели на реке Кама в селе Нечкино и на пруду в селе Варзи-Ятчи. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Что касается ситуации с купелью в Ижевске (ул. Береговая,1Б), то, по данным спасателей, толщина льда на той территории является приемлемой для проведения купаний.

- Толщина льда почти 45 сантиметров. Он чистый и имеет хорошие прочностные характеристики. Фактически, может выдержать одновременное нахождение на льду до 60 человек, - сообщил начальник поисково-спасательной службы города Ижевска Андрей Иванов.

На данный момент там идет работа по оборудованию купели - вырезается лед, устанавливают деревянные спуски и поручни. Во время купаний там будут специальные обогреваемые палатки для переодеваний, организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции, медиков и волонтеров. Жители смогут выпить горячий чай.

Напомним, что также от купелей решено было отказаться в Глазове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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