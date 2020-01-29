Пельменные экскурсии, плетение оберегов и дворовые игры

С 31 января по 8 февраля в Удмуртии пройдет «Всемирный день пельменя». В этом году будет носить название «Ческыт выжыкыл», или, в переводе с удмуртского - «Вкусная сказка». Мы собрали 10 самых интересных мероприятий, которые помогут познакомиться с местными мифами и преданиями.

Мастер-класс «Священная книга»

Мастер-класс «Священная книга» от театра «Балаганчик» посвящен легендам и мифам удмуртского народа. Большие и маленькие зрители в игровой форме познакомятся с мудрецом Торо, увидят великанов Алангасаров и обратятся с мольбой к верховному богу удмуртов - Инмару. Участие могут принять взрослые и дети от 3 лет.

Когда: 31 января, с 17:00 до 18:00

Где: «Дом Дружбы народов», Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а (малый зал).

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте pelmenfest.ru

Плетение на бердечке (14+)

Во время мастер-класса желающие познакомятся с основами ткачества, попробуют поработать на маленьком ткацком станке - берде и даже сплетут украшение в этно-стиле на память.

Когда: 3 февраля с 14:00 до 15:00

Где: Национальный центр туризма и ремесел, Ижевск, ул. В. Сивкова, 173.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте pelmenfest.ru

Игры «Вожодыр» (14+)

«Вожодыр» - это аналог интеллектуальной игры «Мафия» с персонажами из удмуртских легенд и сказок. Ее выпустили год назад, в разработке участвовало творческое объединение Chukinder и удмуртская молодежная организация «Шунды». «Мафия по-удмуртски» быстро стала популярной за пределами России - сегодня в нее играют в Финляндии, Венгрии, Эстонии.

Когда: 3 февраля с 18:00 до 21:00, 5 февраля с 18:00 до 21:00

Где: Штаб городских проектов «ЛИФТ», ул. Пушкинская, 216

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте pelmenfest.ru

Мастер-класс «Удмуртские обереги» (6+).

Какую силу и значение имеют удмуртские обереги? Как понять, какой именно оберег подходит вам? Ответы на эти вопросы можно будет найти на мастер-классе по вышивке оберега.

Когда: 6 февраля с 14:00 до 15:00

Где: Национальный центр туризма и ремесел, Ижевск, ул. В. Сивкова, 173.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте pelmenfest.ru

Пешая пельменная экскурсия (6+)

Где же все-таки находится родина пельменей? В чем заключаются особенности «загадочной» удмуртской души? Что такое виртырем?

Когда: 6 февраля с 16:00 до 17:00

Где: Сбор участников состоится у памятника К. Герду (у Арсенала). Маршрут пройдет от ул. Коммунаров по ул. Советской, до Дома купца Жерехова.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте pelmenfest.ru

Экскурсия «Вечер сказок и легенд» (6+)

Во время экскурсии участники смогут узнать много нового о национальной удмуртской кухне и местных преданиях, поучаствовать в интерактивах и сделать цветок италмас в технике оригами.

Когда: 6 февраля с 18:00 до 20:30

Где: БУК УР «Национальный музей УР», ул. Коммунаров, 287.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация на сайте pelmenfest.ru

Конкурс снежных фигур «Лымы муртъёс» (0+)

«Лымы муртъёс» - возможность попробовать себя в роли скульптора. Участникам конкурса необходимо будет слепить снежную фигуру, посвященную героям удмуртской мифологии. Размер не должен превышать двух метров в высоту. Заявку на участие нужно прислать на электронную почту info@pelmenfest.ru до 3 февраля. В ней нужно указать полный состав команды, возраст и контактные данные всех участников, приложить фото работы и команды.

Итоги будут подводиться с 4 по 7 февраля, 8 числа состоится церемония награждения на Центральной площади. Победителей ждут призы.

Пельменный забег (Pelmen Run) (18+)

День пельменя - способ не только набрать, но и сжечь калории. Так, 8 февраля пройдет пельменный забег! Принять в нем участие можно как в одиночку, так и семьей или компанией.

Маршрут пройдет от здания правительства Удмуртии по улице Пушкинской, далее по улицам Лихвинцева, им. 50-летия Октября, Наговицына, после чего участники финишируют на Пушкинской. Общая длина маршрута составит одну милю (около 1,6 км). Победители получат по тазику только что приготовленных пельменей, которые они смогут тут же разделить со своими друзьями, болельщиками и соперниками. Участие платное, стартовый взнос индивидуального участника - 500 руб., корпоративный - 10 000 руб.

Когда: 8 февраля

09:00 - Регистрация, выдача стартовых пакетов (Понадобится медицинская справка, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность).

12:00 - Открытие соревнований

12:30 - Семейный забег на 1 милю

13:00 - Забег на 2 мили

13:30 - Командная эстафета 3х1 мили

14:15 - Церемония награждения

Подробнее ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте kalashnikov.sport

Фестиваль дворовых игр «Юмшан» (0+)

Встретиться с символом праздника - ростовыми куклами-Пельмешками, провести время на свежем воздухе и поиграть в старинные удмуртские игры - сделать это можно будет бесплатно прямо во дворах. Жителей ждет хоккей на валенках, спортивные состязания, лепка снежных фигур, чаепитие и многое другое.

Когда и где:

31 января с 10:30 до 11:30 во Дворе детского сада БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда», ул. Петрова, 19

1 февраля с 12:30 до 13:30 во дворе по ул. Кунгурцева, 27

1 января с 15:30 до 16:30 во дворе в с. Октябрьский, ул. Полесская, 12

2 февраля с 11:00 до 12:00 во дворе по ул. Берша, 39

2 февраля с 13:00 до 14:00 во дворе по ул. Степная, 73

2 февраля с 14:30 до 15:30 во дворе по ул. Ленинградская, 7

Кинопоказ «ТЕНЬ АЛАНГАСАРА» (12+)

Легенда. По мотивам удмуртских мифов, легенд и сказаний. Шаманы и витязи, колдуньи и умельцы-ремесленники минувших веков — персонажи древней легенды о любви, ненависти, верности земле предков. В основе сюжета — сказание о Дунае, сыне Белой Лебеди, который однажды явился к древним удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле. В массовых сценах снимались жители деревень Мувыр, Пашур, села Шаркан и города Ижевска.

В ролях: Рим Аюпов, Вячеслав Росс, Марина Яковлева, Николай Шишков, Юрий Шерстнев, Владимир Петряшин, Егор Загребин, Вячеслав Байков, Елена Караджова, Ильдус Габдурахманов, Николай Тагин, Кадим Галиханов.

Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России (актриса М.Яковлева) КФ «Созвездие-95».

Когда: 1 февраля с 14:00 15:15

Где: Центр Русской культуры «Русский дом», ул. Воткинское шоссе, 118

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