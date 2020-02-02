2020-02-02T15:17:15+03:00
Общество

18+: Модель из Удмуртии Кира Майер поделилась горячими фотографиями с отдыха

Девушка радует подписчиков откровенными снимками
Анастасия Волкова
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ФОТО: @mayer_kirochkaФОТО: @mayer_kirochka
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Модель из Удмуртии Кира Майер любит радовать подписчиков своего Инстаграм откровенными фотографиями. Сейчас, по-видимому, девушка в отпуске: отдыхает на Бали. И не забывает публиковать горячие снимки в бикини.

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ФОТО: @mayer_kirochka

ИСТОЧНИК KP.RU

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