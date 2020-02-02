18+: Модель из Удмуртии Кира Майер поделилась горячими фотографиями с отдыха
Девушка радует подписчиков откровенными снимками
ФОТО: @mayer_kirochka
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Модель из Удмуртии Кира Майер любит радовать подписчиков своего Инстаграм откровенными фотографиями. Сейчас, по-видимому, девушка в отпуске: отдыхает на Бали. И не забывает публиковать горячие снимки в бикини.
ФОТО: @mayer_kirochka
ФОТО: @mayer_kirochka
ФОТО: @mayer_kirochka
ФОТО: @mayer_kirochka
ФОТО: @mayer_kirochka
ИСТОЧНИК KP.RU
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