«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске
В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 году здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.
Общежитие, садик, профилакторий
Здание профилактория построили в 1956 году, и за все это время его ни разу не ремонтировали. В разные годы там располагались общежитие, детский сад и профилакторий для сотрудников УдГУ. Но в 2008 году Роспотребнадзор не продлил лицензию, и с тех пор постройка пустует. Сейчас она находится в аварийном состоянии.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Каждый день здание проверяет служба безопасности. Накануне, например, на крыше произошла протечка.
- При очередном проходе обнаружили, что у нас есть протечка. Поступил звонок главному механику. Он сюда прибыл, проверил это дело и приняли решение, что с утра будем исправлять ситуацию: сливать воду и выполнять сварочные работы, - говорит Вениамин Ижболдин, главный инженер.
Фото: Амир Закиров В здании протекает крыша, всего за день на полу образовалась лужа
Фото: Амир Закиров Вот такая лужа собралась на полу за ночь
В здании еще остались предметы старых времен. Здесь можно обнаружить таблички, зеркала, столы и стулья, раковины и даже витражи на окнах. Такое «наследство» осталось в здании от профилактория.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Лаборатории и надземный переход
Сейчас университету выделили 141 млн рублей по адресной инвестиционной программе «Развитие образования в России». На эти средства здесь построят учебно-научные лаборатории.
Фото: Амир Закиров
- В этом здании первые два этажа будут для института гражданской защиты, а третий и четвертый для института естественных наук. Начнем работать летом. Стоимость составит более 140 млн рублей, они уйдут и на работы, и на оборудование. Это в основном лаборатории, они недешевые: мы хотим, чтобы наши студенты получали навыки на новейшем оборудовании, - прокомментировал Валерий Ефимов, директор департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства УдГУ.
В университете реконструкцию профилактория называют «подарком к юбилею»: в 2021 году УдГУ будет отмечать 90 лет. К этому сроку планируют завершить работы, а в 2022 студенты уже начнут заниматься.
Фото: Амир Закиров
От старого здания останутся только стены: все остальное будут переделывать.
Фото: Амир Закиров
- Деревянные перекрытия поменяем на железобетонные. Инженерные коммуникации обновим полностью: водоснабжение, тепло, электричество, вентиляция. Здание снаружи будут утеплять. Окна полностью поменяют. Бетонный фундамент будем усилять, - объясняет говорит Вениамин Ижболдин, главный инженер.
Потом профилакторий покрасят в зеленый цвет, внутри установят лифт, а от балкона сделают наземный переход до первого корпуса.
Фото: Амир Закиров
Экскурсия по заброшенному профилакторию УдГУ в Ижевске .
ИСТОЧНИК KP.RU
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