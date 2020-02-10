«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске

В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 году здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.

Общежитие, садик, профилакторий

Здание профилактория построили в 1956 году, и за все это время его ни разу не ремонтировали. В разные годы там располагались общежитие, детский сад и профилакторий для сотрудников УдГУ. Но в 2008 году Роспотребнадзор не продлил лицензию, и с тех пор постройка пустует. Сейчас она находится в аварийном состоянии.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Каждый день здание проверяет служба безопасности. Накануне, например, на крыше произошла протечка.

- При очередном проходе обнаружили, что у нас есть протечка. Поступил звонок главному механику. Он сюда прибыл, проверил это дело и приняли решение, что с утра будем исправлять ситуацию: сливать воду и выполнять сварочные работы, - говорит Вениамин Ижболдин, главный инженер.

Фото: Амир Закиров В здании протекает крыша, всего за день на полу образовалась лужа

Фото: Амир Закиров Вот такая лужа собралась на полу за ночь

В здании еще остались предметы старых времен. Здесь можно обнаружить таблички, зеркала, столы и стулья, раковины и даже витражи на окнах. Такое «наследство» осталось в здании от профилактория.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Лаборатории и надземный переход

Сейчас университету выделили 141 млн рублей по адресной инвестиционной программе «Развитие образования в России». На эти средства здесь построят учебно-научные лаборатории.

Фото: Амир Закиров

- В этом здании первые два этажа будут для института гражданской защиты, а третий и четвертый для института естественных наук. Начнем работать летом. Стоимость составит более 140 млн рублей, они уйдут и на работы, и на оборудование. Это в основном лаборатории, они недешевые: мы хотим, чтобы наши студенты получали навыки на новейшем оборудовании, - прокомментировал Валерий Ефимов, директор департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства УдГУ.

В университете реконструкцию профилактория называют «подарком к юбилею»: в 2021 году УдГУ будет отмечать 90 лет. К этому сроку планируют завершить работы, а в 2022 студенты уже начнут заниматься.

Фото: Амир Закиров

От старого здания останутся только стены: все остальное будут переделывать.

Фото: Амир Закиров

- Деревянные перекрытия поменяем на железобетонные. Инженерные коммуникации обновим полностью: водоснабжение, тепло, электричество, вентиляция. Здание снаружи будут утеплять. Окна полностью поменяют. Бетонный фундамент будем усилять, - объясняет говорит Вениамин Ижболдин, главный инженер.

Потом профилакторий покрасят в зеленый цвет, внутри установят лифт, а от балкона сделают наземный переход до первого корпуса.

Фото: Амир Закиров