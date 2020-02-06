Ремонт заброшенного корпуса УдГУ начнется в 2020 году

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:15:54+03:00

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Реконструкцию корпуса УдГУ, находящегося на улице Удмуртской, который последние десять лет находится в запущенном состоянии, начнут в 2020 году. Об этом сообщает ректор университета Галина Мерзлякова.

По словам ректора, корпус пустовал не менее десяти лет. Раньше там располагался санаторий-профилакторий, но после окончания лицензии ее не продлили из-за несоответствия здания нормам СанПин.

- Попытки благоустроить это здание не удавались. В конечном итоге целенаправленная работа дала результат. Там будет научно-лабораторный комплекс: научно-исследовательские лаборатории, лаборатории института гражданской защиты и института естественных наук, будут развиваться биотехнологии. Планируется, что там будет лаборатория, связанная с пожарной безопасностью, - поделилась планами ректор.

На реконструкцию здания и строительство в нем лаборатории выделили 141 млн рублей по адресной инвестиционной программе. Проектно-сметную документацию подготовили еще три года назад. Сейчас она проходит экспертизу в Казани. Планируется, что ремонтные работы начнутся уже весной.

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ИСТОЧНИК KP.RU