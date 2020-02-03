Пешеходный переход на ул. Горького, уборка снега и школа на Берша: о чем рассказал глава Ижевска

29 января на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошла очередная прямая линия с главой города Олегом Бекмеметьевым. Мы собрали для вас ответы на самые интересные вопросы ижевчан.

О пешеходном переходе на ул. Горького

Ижевчане рискуют жизнью, когда перебегают этот участокФото: Архив КП

Недавно на улице М. Горького убрали «зебру». Несмотря на имеющуюся рядом подземку, ижевчане просят вернуть все, как было – дескать, подземка неудобная и даже опасная. Олег Бекмеметьев извинился перед горожанами за неудобства и объяснил, что переход закрыли из-за большого количества ДТП на участке.

- Многие ижевчане мне пишут, что надо было подготовиться и отремонтировать подземный переход на улице Кирова. Жители абсолютно правы. Но решить проблему косметическим ремонтом не удалось, здесь необходима серьезная реконструкция, - сказал глава города.

Олег Бекмеметьев отметил, что к арендатору перехода ужесточили требования и наделили его противогололедным материалом.

Сейчас город рассматривает несколько вариантов. Первый - установить светофор с кнопкой вызова на расстоянии 70 метров от прежнего места. Это обошлось бы в 1,8 млн рублей. второй вариант – реконструкция перехода – потребует куда большей суммы. Отметим, что по словам главы города, инвесторы отказываются реконструировать подземку, потому что по закону его можно сдать в аренду на срок не более трех лет. Чтобы затраты окупились, нужно как минимум пять. Город будет выходить в Гордуму с предложением увеличить этот срок. Возможно, власти попросят помощи из республиканского бюджета.

Об уборке снега и ямах

В январе неожиданно выпало много осадков, и дорожным службам пришлось потрудитьсяФото: Анастасия Захарова

В этом сезоне городу удалось сэкономить на уборке снега.

- Первая причина - теплая зима. Вторая - мы вывозим достаточно много снега с самого первого дня. На самом деле, когда планировали год, ожидали, что эта зима будет повторением предыдущей. На этом сэкономили, - отметил глава города.

Сэкономленную сумму Олег Бекмеметьев пока озвучивать не стал - пообещал сделать это в следующем месяце, при подведении итогов зимы. Куда пойдет сэкономленная сумма, решат депутаты Гордумы. Олег Бекмеметьев назвал в качестве варианта городские пространства.

О строительстве школы на ул. Берша

Город расторгает контракт на строительство школыФото: Екатерина АРДАШЕВА

Олег Бекмеметьев подтвердил, что сейчас город расторгает контракт с подрядчиком, потому что тот постоянно отстает от графика.

- Работы ведутся подрядчиком на объекте прямо сегодня и сейчас, хотя они уже получили документы на расторжение. Но учитывая, что ставятся под угрозу сроки ввода в эксплуатацию, мы вынуждены были пойти на эту непопулярную меру, - сказал глава города.

Олег Бекмеметьев добавил, что срок ввода в эксплуатацию – 1 сентября 2021 года – остается в силе.

О поборах в школах

Фото: архив кп

Олег Бекмеметьев прокомментировал и ситуацию с поборами в школах:

- Если где-то в школах есть поборы как таковые, то это наказуемое деяние и об этих фактах необходимо сообщать. Можно мне в личку писать, можно начальнику управления образования. Но, уважаемые коллеги, давайте не будем путать поборы с теми пожертвованиями, которые вы делаете в рамках договоров на дополнительную образовательную деятельность. Если с вас собирают деньги на дополнительные образовательные услуги, но при этом их расходуют на крыльцо, скамейку, окно, тряпки, это неправильно.

Также глава города отметил, что в некоторых случаях деньги собирает родительский комитет. Это тоже не является поборами.

На хозяйственное обслуживание школ выделяют 70 миллионов рублей ежегодно.

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