После закрытия перехода на Горького ижевчане перебегают через дорогу, рискуя жизнью

В конце декабря на улице Горького, недалеко от магазина «Подарки», убрали зебру. Это вызвало массу споров и жалоб со стороны жителей – несмотря на имеющуюся рядом «подземку» они продолжают перебегать дорогу у остановки. Почему, разбиралась «Комсомолка».

«БОИМСЯ УПАСТЬ»

Причина оказалась проста – по мнению ижевчан, подземный переход очень неудобный и даже опасный. Не спасают даже пандусы, которые установили в переходе.

— Для детей, для мам с колясками очень неудобно. Слишком крутой спуск, на таком удержать коляску будет очень сложно, — поделился с нашим журналистом местный житель. Ему вторят горожане.

- Подземный переход не соответствует требованиям: старая скользкая плитка и ступеньки, плохое освещение, запах и грязь, сомнительные места продажи и оказания услуг, - поделилась ижевчанка Анастасия. - А про пандусы можно юмористическое видео снимать — хрупкой женщине просто не поднять коляску под таким углом, ребёнок вываливается из транспортного средства! Тем более не сможет проехать человек в инвалидном кресле без сопровождения и помощи крепких мужчин. И уж точно данный переход не для людей старшего поколения.

За день через этот переход проходят тысячи горожан. Фото: Людмила Куликова

И действительно, за не полные 10 минут, что наш журналист находился у перехода, на гладких каменных плитках под ступеньками поскользнулся практически каждый пешеход. А некоторые и вовсе стараются обходить подземку стороной, нарушая правила и по привычке перебегая улицу на месте уже ликвидированного перехода.

—Убрав переход создали ещё одну проблему, теперь пешеходы переходят дорогу, нарушая правила, по старой привычке. Также не подумали про юных пешеходов, которых более 15000 человек (учащиеся Дворца детского и юношеского творчества). Теперь дети должны спускаться в подземку, где даже взрослому человеку жутко и небезопасно передвигаться, - продолжает Анастасия.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

15 января на пресс-конференции УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев заявил о возможном возвращении пешеходного перехода на ул.Горького на место и ремонте имеющейся рядом «подземки» . Правда, администрация Ижевска не называет даже примерные сроки, ссылаясь на недостаток финансирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/757457" frameborder="0"></iframe> На улице Горького в Ижевске убрали пешеходный переход..Видео: Амир Закиров

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